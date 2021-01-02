"Отчаянный крик о помощи": принцесса Диана пыталась покончить жизнь самоубийством во время беременности принцем Уильямом

Принцесса Диана пыталась покончить с собой, когда была беременной первым сыном Уильямом. Подобные теории периодически появляются в прессе, теперь же их появление спровоцировал новый сезон сериала «Корона», пишет Cosmo.

Поклонники королевской семьи вспомнили о скандальном интервью королевы сердец, в котором она впервые рассказала об измена мужа (теперь оно является предметом для расследования), и начали тщательно изучать ее биографию 1993 года по названием «Диана: ее подлинная история» (Diana: Her True Story), написанную Эндрю Мортоном.

В ней, в частности, утверждается, что леди Ди несколько раз пыталась покончить жизнь самоубийством. Впервые это случилось в загородном доме королевы Елизаветы II, когда принцесса была беременна принцем Уильямом — тогда она специально бросилась с высокой лестницы прямо на глазах у супруга.

«Королева была напугана, а Чарльз в тот момент просто вышел за дверь», — цитирует слова Дианы автор.

К счастью, тогда и мама, и ребенок практически не пострадали. И хотя позже леди Ди еще раз повторила свою попытку, уже используя нож, все снова обошлось.

Попытки суицида Диана называет «отчаянным криком о помощи», адресованным не понимающим ее родственникам.

Как известно, Диана Френсис Спенсер вышла замуж за принца Чарльза 29 июля 1981 года, а 28 августа 1996 года они развелись. После развода Диана была лишена права именоваться членом королевской семьи, но титул принцессы Уэльской за ней был сохранен. Она погибла в автокатастрофе ночью 31 августа 1997 года в Париже, когда Mercedes, в котором она ехала со своим новым бойфрендом — миллиардером Доди Аль-Файедом — врезался в стену подземного туннеля.

Напомним, на 2021 год запланировано начало съемок нового фильма «Спенсер», посвяшенного принцессе Диане. Ее роль сыграет американская актриса Кристен Стюарт, известная зрителям по вампирской саге «Сумерки». В фильме раскроют драматичный период жизни Дианы, когда она после рождественских каникул в начале 90-х поняла, что их брак с Чарльзом разваливается, и приняла решение освободиться от тяжелых отношений и королевских обязанностей.



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