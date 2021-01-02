Невеста упала с 200-метрового обрыва сразу после того, как сказала "Да!"

Стремление к излишней оригинальности сыграло злую шутку с 27-летним австрийцем, который решил сделать предложение любимой на вершине горы Фалькерт в земле Каринтия. То ли от удивления, то от восторга женщина не удержалась на ногах и упала с обрыва высотой двести метров. Остаться в живых ей удалось только благодаря снегу, который плотно укрыл камни, сообщает сайт телеканала РенТВ со ссылкой на Bild.

Пострадавшую обнаружил хозяин хижины, расположенной неподалеку от места событий, и отвез в больницу.

Жених тоже пострадал — он попытался удержать возлюбленную в момент падения, но сорвался. К счастью, ему удалось зацепиться за каменный выступ. 27-летнего мужчину спасли с помощью вертолета. В медучреждении, куда его доставили, врачи диагностировали у пострадавшего перелом позвоночника.

Вместе ли сейчас пара, не сообщается.

Напомним, перед Новым годом жених и невеста в Малайзии устроили пышную свадьбу на более чем 10 тыс гостей, сумев обойтись без видеоконференций, и при этом не нарушив карантинные ограничения.



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