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Мир

Одной Селин Дион стало больше: после бурной вечеринки мужчина решил сменить имя

14:27 2 января 2021
селин дион

В Великобритании произошел курьезный случай с гостиничным менеджером из поселения Клифтон Кэмпвилл. 30-летний Томас Додд на Рождество явно перенасытился концертами Селин Дион и в какой-то момент решил переименоваться в честь канадской певицы. Об этом сообщает Birmingham Live.

О том, что теперь его зовут Селин Дион, мужчина узнал из официального письма, к которому прилагались восемь сертификатов о смене имени. Процедура обошлась британцу в 89 фунтов, и еще 80 фунтов пришлось отдать за дополнительные подтверждающие документы. В какой момент его посетила блестящая идея о переименовании, британец не помнит, но уверен, что в этой истории не обошлось без алкоголя.

Теперь менеджеру придется подумать, как объяснить начальству на работе свое новое имя. А вот семья Додда отнеслась к случившемуся философски. «Мама сначала не поняла, что тут забавного. Я объяснил, что все могло быть хуже. Я мог сейчас быть Борисом Джонсоном — и нам очень повезло, что он не выступает с концертами. А сестра подавилась бутербродом», — вспоминает британец.

Бывший Томас не собирается отказываться от имени Селин Дион — во всяком случае до тех пор, пока не побывает на концерте певицы. Канадская Селин пообещала концертный тур по Европе в феврале-мае 2021 года. «Возможно, мое новое имя поможет мне попасть за кулисы», — предполагает британец.

Напомним, в 2020 году россиянка Алла Чикинда поменяла отчество Васильевна на матчество Ириновна.

Фото celinedion.com, birminghammail.co.uk

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