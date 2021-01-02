Умер Владимир Коренев, сыгравший роль Ихтиандра в фильме "Человек-амфибия"

Российский и советский актер Владимир Коренев, известный по главной роли в фильме «Человек-амфибия», умер в возрасте 80 лет. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе. На последнем курсе института театрального искусства Владимира пригласили на главную роль в «Человеке-амфибии». Роль стала по-настоящему звездной для Коренева, тем более, что фильм тут же стал лидером советского кинопроката, в 1962 году картину посмотрели 65 млн зрителей. В интервью «ФАКТАМ» актер рассказал, что было самым сложным на съемках, и почему актеров не позвали за рубеж на вручение премий.

После «Человека-амфибии» Коренев снимался в фильмах «Свет далекой звезды», «Дети Дон-Кихота», «Освобождение». Параллельно Коренев играл в Московском театре имени Станиславского. Последней работой в кино стал фильм «Орлова и Александров» (2015 год). Кореневу досталась роль знаменитого режиссера Немировича-Данченко.

Напомним, в 2020 году коронавирусная инфекция ускорила уход из жизни многих известных личностей из мира театра и кино. От осложнений COVID-19 скончался украинский актер Олег Модзелевский, российский актер Борис Плотников, французский актер и режиссер Робер Оссейн.

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