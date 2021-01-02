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Мир

Путину "отрезали" голову: телеканал в РФ показал выступление своего президента с жутким дефектом

13:07 2 января 2021
путин

Пока украинский президент Владимир Зеленский делился мечтами побывать на песчаном ялтинском пляже (где, к слову, песка нет и никогда не было), c новогодним обращением российского лидера Владимира Путина произошел еще больший казус. В Калининграде местный телеканал «Каскад», транслируя поздравление Путина, показал в кадре только нижнюю часть лица российского президента. Об этом сообщает «Фонтанка».

Жители наблюдали за говорящим ртом Путина и не могли взглянуть в глаза президенту.

Примечательно, что на том же телеканале незадолго перед Путиным в эфире появился с поздравлениями губернатор Антон Алиханов. С губернаторским обращением у телевизионщиков все получилось нормально, проблем не возникло.

Заметив, что картинка с Путиным появилась на экранах в обрезанном виде, сотрудники телеканала прервали трансляцию. Обращение Путина заменили музыкальной паузой.

Оправдываясь за случившееся, руководство телеканала свалило всю вину на технику — якобы вышло из строя оборудование аппаратной на телеканале. Ответственных пообещали найти и наказать.

Напомним, телевизионщики не скрывают, что во время съемок новогодних передач повышается вероятность неприятных казусов. Так, однажды на съемках новогоднего шоу от искры с бенгальского огня загорелось платье Ольги Герасимюк. А на знаменитую певицу Нани Брегвадзе упало металлическое украшение сцены — удар пришелся по лицу. Также периодически в разных странах возникают скандалы по поводу очередности поздравлений в новогоднем телеэфире.

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