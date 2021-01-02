Эксперты определили женщину с самым красивым лицом в мире

Эксперты YouTube-канала TC Candler, ежегодно публикующего рейтинг Independent Critics — список 100 наиболее привлекательных людей планеты — назвали модель израильского происхождения Яэль Шелбию женщиной с самым красивым лицом в мире, пишет The Times of Israel.

Так, 19-летняя израильтянка впервые возглавила рейтинг, опередив по количеству набранных голосов тайскую исполнительницу Лису Манобан, австралийскую модель Мейку Вуллард и тайваньскую певицу Чжоу Цзыюй.

При этом сама Шелбия уже неоднократно оказывалась в списке 100 самых красивых женщин — в 2017 году она заняла 14 место, в 2018 — третье, а в 2019 — второе.

Модель опубликовала новость о победе в своем Instagram-аккаунте и получила множество восторженных комментариев.

«Поздравляем тебя! Ты действительно номер один», «Ты заслуживаешь победы как никто другой. Наша королева», «Я молилась на то, чтобы ты выиграла! Как я рада, что это случилось», — писали фанаты Шелбии.

Как писали «ФАКТЫ», около месяца назад американская компания Ranker, специализирующаяся на опросах в области развлечений, поп-культуры, моды, брендов, представила рейтинг самых красивых в мире людей. В этом списке самых красивых женщин 2020 года лидирует Скарлетт Йоханссон — Черная Вдова из серии фильмов «Мстители». А мужской список возглавляет ее коллега по этой франшизе — исполнитель роли Тора Крис Хемсворт.

Фото: Instagram/yaelshelbia

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