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Мир

Смертельные развлечения: девятилетняя девочка погибла, катаясь с горки

10:09 2 января 2021
Каток

В России в Новосибирске 1 января произошла трагедия. Там девятилетняя девочка прокатилась с горки и разбилась насмерть. Школьница ехала на «плюшке» по склону и врезалась в металлические ограждения, пишет ngs.ru.

Девочка пошла кататься с дядей и братьями. Они перешли реку и залезли на горнолыжную базу, где пустили девочку одну скатиться со спуска. Она врезалась в металлическое ограждение подъемника на скорости около 50 километров и погибла на месте.

Как писали «ФАКТЫ», в декабре 2019 года в Харькове умерла 19-летняя девушка, у которой на катке случился инсульт. До этого случая у девушки не было проблем со здоровьем. По словам ее подруги, покаталась погибшая буквально минут десять. Сделала круг, и все. Сказала, что ей лучше выйти, потому что сильно болит голова. Подруга пошла с ней. Они зашли в туалет. А когда выходили, девушка потеряла сознание и была госпитализирована. Но врачи уже не смогли ее спасти.

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