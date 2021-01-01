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Сенат США одобрил военный бюджет вопреки вето Трампа

22:29 1 января 2021
сша

В США Сенат вслед за Палатой представителей преодолел вето Дональда Трампа на военный бюджет. Об этом сообщает Fox40. Закон об американских военных расходах предусматривал ряд инициатив для сдерживания России и Китая, а также предполагал поставки американского вооружения в Украину на 250 млн. долларов. В целом на национальную оборону США выделяют более 740 миллиардов долларов.

Голосование в Сенате состоялось, несмотря на выходной день. Законодатели стремились успеть преодолеть президентское вето до того, как к присяге будет приведен новый состав Конгресса.

Военный бюджет был заблокирован Трампом, поскольку в документе якобы «не хватало критически важных пунктов, необходимых для национальной безопасности». Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, в свою очередь, раскритиковала решение Трампа за «поразительное безрассудство, который наносит вред американским войскам».

Фото pixabay.com

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