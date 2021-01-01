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Мир

С 3 января туристам без масок в Египте грозят штрафы: сколько придется платить

20:38 1 января 2021
египет

В Египте снова ужесточили правила для иностранных туристов. Сначала был введен строгий контроль сертификатов о сдаче ПЦР-теста, затем были запрещены новогодние вечеринки в отелях. Теперь Египет вводит штрафы за появление без маски в транспорте и других общественных местах. Об этом сообщает AhramOnline.

Распоряжение начинает действовать с 3 января 2021 года. Штраф для нарушителей масочного режима будет составлять от 50 египетских фунтов (90 гривен). Кроме того, полицейским разрешили взимать штраф на месте без длительных бюрократических процедур. Власти обещают «нулевую толерантность» к нарушителям.

Масочный режим в общественных местах был введен в Египте еще 30 мая, но за соблюдением правил особо не следили, а потому и высокие штрафы в 4 тыс. египетских фунтов (7 тыс. гривен) никого особо не пугали. Большинство населения маски игнорировало, а тем временем число заражений резко выросло. В Египте объявили о второй волне пандемии.

Напомним, с начала эпидемии в Египте зарегистрировано более 130 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более семи тысяч человек скончались.

Фото pixabay.com

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