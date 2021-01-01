В новогоднюю ночь на Рим обрушился «дождь» из мертвых птиц

В Риме массовые новогодние фейерверки привели к гибели сотен птиц. Об этом сообщает «Европейская правда».

В разных частях Рима улицы усеяли десятки мертвых птиц, большинство из которых — скворцы. Особенно много их возле станции Термини, холма Эсквилин и на центральной улице Виа Национале.

«На Виа Кавур полно мертвых птиц из-за фейерверков, но какие-то свиньи все равно это делают», — сообщил один из пользователей Twitter.

tantissimi uccellini morti a via Cavour a causa dei botti ma porco zio ma ce la fate pic.twitter.com/3yIchlwOo7 — Марс (@FLVKE96s) January 1, 2021

Пользователи соцсетей распространяют многочисленные фото и видео мертвых птиц на улицах Рима.

Некоторые сообщают, что видели буквально «дождь» из мертвых птиц после того, как раздалась полуночная «канонада» из фейерверков и петард. Испуганные скворцы пытались спасаться от взрывов, но падали замертво.

Ранее сообщалось, что после новогодних праздников украинские больницы заполняются жертвами салютов и петард.

Фото из соцсетей

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