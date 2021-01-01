Ким Чен Ын смутил всех «эпистолярным» нюансом с новогодним поздравлением

Руководитель КНДР Ким Чен Ын, который недавно на военном параде в Пхеньяне произнес прочувствованную речь, поздравил сограждан написанным от руки письмом, передает Telegram-канал «Подъем».

«Я искренне желаю всем семьям по всей стране большого счастья с любимыми людьми, крепкого здоровья. В новом году я тоже буду много работать, чтобы раньше наступила новая эра, в которой сбудутся идеалы и желания нашего народа. Еще раз клянусь, что я всегда останусь верным великим людям», — говорится в послании политика, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи.

Напомним, весной 2020 года Ким Чен Ын длительное время не появлялся на публике. СМИ тогда писали, что у политика проблемы со здоровьем после тяжелой операции на сердце. Некоторые даже сообщали о смерти главы КНДР.

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