28.11 / 28.56 34.14 / 35.06
Киев: +7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Ким Чен Ын смутил всех «эпистолярным» нюансом с новогодним поздравлением

13:42 1 января 2021
Ким Чен Ын

Руководитель КНДР Ким Чен Ын, который недавно на военном параде в Пхеньяне произнес прочувствованную речь, поздравил сограждан написанным от руки письмом, передает Telegram-канал «Подъем».

«Я искренне желаю всем семьям по всей стране большого счастья с любимыми людьми, крепкого здоровья. В новом году я тоже буду много работать, чтобы раньше наступила новая эра, в которой сбудутся идеалы и желания нашего народа. Еще раз клянусь, что я всегда останусь верным великим людям», — говорится в послании политика, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи.

Напомним, весной 2020 года Ким Чен Ын длительное время не появлялся на публике. СМИ тогда писали, что у политика проблемы со здоровьем после тяжелой операции на сердце. Некоторые даже сообщали о смерти главы КНДР.

520

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Ксения Мишина

«Холостячка» Мишина «сменила» фамилию

Тина Кароль и Дан Балан

«Наслаждайтесь Карпатами с Тиной!» Дан Балан получил интригующее признание в любви

Лорак

Ани Лорак покрасовалась формами в полупрозрачном платье

Регина Тодоренко

Попавшая в больницу Регина Тодоренко показала травму

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер