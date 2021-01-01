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Стало известно о загадочной и внезапной смерти известного рэпера MF Doom

7:58 1 января 2021
рэпер MF Doom

В четверг, 31 декабря, стало известно о смерти рэпера MF Doom (настоящее имя Дэниел Думилей). Жена Думилея сообщила об этом на его странице в Instagram.

Как выяснилось, рэпер умер еще 31 октября. Ему было 49 лет. Причина смерти не сообщается.

В посте супруга Думилея Жасмин назвала его величайшим мужем, отцом и учителем, любовником и другом, о которых она «когда-либо могла мечтать». Она также поблагодарила его за все.

«Мой мир никогда не будет прежним без тебя. Слова никогда не выразят то, что вы и Малахи значите для меня, я люблю и обожаю вас обоих. Пусть все и дальше благословляют вас, нашу семью и всю планету», — написала Жасмин.

Дэниел Думилей (Daniel Dumile) родился 9 января 1971 года в Англии. Рэпер и продюсер стал известен постоянным ношением маски. Среди его сценических имен, помимо MF Doom, известны Viktor Vaughn, King Geedorah, Metal Face и Metal Fingers.

Думилей дебютировал в золотой век хип-хопа в конце 1980-х и стал значимой фигурой в андерграундном хип-хопе начала 21 века.

Американский развлекательный еженедельник The Variety назвал его «одной из самых знаменитых, непредсказуемых и загадочных фигур в независимом хип-хопе».

Напомним, 31 декабря стало известно о смерти художественного руководителя парижского театра «Мариньи» Робера Оссейна, сыгравшего Жоффрея де Пейрака в фильмах об Анжелике.

Фото Instagram/mfdoom

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