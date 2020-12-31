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Мир

Чтобы народ сказал "спасибо": Лукашенко раскрыл свое новогоднее желание

17:22 31 декабря 2020
Лукашенко

В преддверии Нового года Александр Лукашенко поделился своим желанием. По информации агенства «БЕЛТА», общаясь с белорусскими журналистами и сотрудниками Республиканского научно-практического центра детской онкологии, Лукашенко сказал, что хочет услышать слова благодарности за все сделанное в республике.

«Желание у меня одно: чтобы народ когда-нибудь сказал спасибо за то, что мы сделали за этот период времени. А ведь сделали немало — большое видится на расстоянии. Нам повезло, что именно мы с вами построили первое суверенное и независимое государство», — сказал Лукашенко.

«Бацька» также считает, что он и его подчиненные подняли планку довольно высоко. Так что детям и внукам придется приложить усилия, чтобы ее преодолеть.



Напомним, в Беларуси сразу после президентских выборов 9 августа начались протесты. Митингующие не признавали результаты голосования и призывали Лукашенко уйти в отставку. Власть применяла силу. Участников протестов избивали ОМОНовцы. Во время каждого протестного марша были тысячи задержанных. Кроме того, несколько человек погибли от рук силовиков. Лукашенко категорически не хотел отдавать власть и проводить новые выборы.

Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал правительство Беларуси во главе с Александром Лукашенко «злом», которое нужно остановить.

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