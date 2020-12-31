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Австралия и Новая Зеландия первыми встретили 2021 год яркими фейерверками: красочное видео

16:16 31 декабря 2020
Австралия

Через восемь часов Украина встретит 2021 год. А в Новой Зеландии и Австралии новый год уже наступил.

Крупнейший город Новой Зеландии Окленд встретил праздник яркими фейерверками. Трансляцию празднования вело издание The Telegraph. В Окленде в новогоднюю ночь не действовали жесткие карантинные ограничения и на центральной площади собрались тысячи людей.



2021 год в одном из крупнейших городов Австралии, Сиднее, также встретили фейерверками. В Австралии 2021 наступил в 15:00 по Киеву.

А самыми первыми на планете в 2021 год вошли жители островов Кирибати и Чатем. У них он наступил в 12:00 по Киеву.

Кирибати находится в центральной части Тихого океана. Примечательно, что на территории этой страны Новый год можно встретить трижды — на западной, центральной и восточной части островов.


Новый год также уже отметили на Самоа, это государство, находится в южной части Тихого океана и занимает западную часть одноименного архипелага.

Напомним, по мнению украинской писательницы и журналистки Лады Лузиной, настоящий украинский Новый год, с волшебством и традициями, наступает в ночь с 13-го на 14 января.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, какие блюда обязательно должны быть на праздничном столе.

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