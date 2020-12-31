Умер заболевший ковидом французский актер и режиссер Робер Оссейн

Художественный руководитель парижского театра «Мариньи» (Париж) Робер Оссейн в возрасте 93 лет умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщает Le Point.

Робер Оссейн скончался сразу после того, как ему исполнилось 93 года. Знаменитый актер и режиссер прославился еще в легендарном «театре ужасов» «Гран-Гиньоль», где сделал ряд успешных постановок. Свой первый фильм «Негодяи отправляются в ад» Оссейн снял в 1955 году.

Наибольшую славу Оссейну принесла роль графа Тулузского Жоффрея де Пейрака в экранизациях пяти романов Анн и Серж Голон об Анжелике — его партнершей в этих фильмах была актриса Мишель Мерсье.

Ранее сообщалось, что умер легендарный кутюрье Пьер Карден, который совершил переворот в мире моды.

Фото: Википедия

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