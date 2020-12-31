Жванецкий, Гафт, Виктюк, Морриконе, Карден: кто из знаменитостей умер в 2020 году

В 2020 году в мир иной ушло много известных людей. Это политики, артисты, спортсмены, ученые, государственные и общественные деятели. Вот далеко не полный список умерших знаменитостей в разных странах мира.

ЯНВАРЬ

1 января — Карлос де Леон (60 лет), знаменитый пуэрториканский боксер, единственный в истории четырехкратный чемпион мира в первом тяжелом весе. Скончался в результате остановки сердца.

- Алексис Алиджай Линч (21 год), популярная американская певица, выступавшая под псевдонимом Lexii Alijai. Покончила с собой в номере отеля.

3 января — Касем Сулеймани (62 года), иранский военный деятель, генерал-лейтенант, командующий спецподразделением «Аль-Кудс». Убит в результате спецоперации, проведенной американскими военными.

8 января — Бак Генри (89 лет), известный американский сценарист, актер и режиссер, работавший над рядом культовых картин, в том числе «Выпускник», «Уловка-22″, „Филин и кошечка“, Небеса могут подождать».

9 января — Майк Резник (77 лет), популярный американский писатель-фантаст, автор более 200 романов и повестей, пятикратный лауреат премии «Хьюго». Умер от рака.

10 января — Константин Бромберг (80 лет), советский кинорежиссер, снял «Приключения Электроника» и «Чародеи». Скончался в Детройте, США.

- Гвидо Мессина (89 лет), итальянский велогонщик, олимпийский чемпион 1952 года, пятикратный чемпион мира в индивидуальной гонке преследования.

17 января — Пьетро Анастази (71 год), итальянский футболист, прославившийся своей игрой за «Ювентус». В 1968 году в составе сборной Италии выиграл чемпионат Европы. Причина смерти — боковой амиотрофический склероз.

21 января — Терри Джонс (77 лет), британский режиссер и сценарист, член легендарной комедийной группы «Монти Пайтон». Снял культовые фильмы «Монти Пайтон и Священный Грааль», «Житие Брайана по Монти Пайтону», «Смысл жизни по Монти Пайтону».

26 января — Коби Брайант (41 год), знаменитый американский баскетболист, двукратный олимпийский чемпион, атакующий защитник в составе «Лос-Анджелесе Лейкерс», обладатель целого ряда рекордов. Погиб вместе с 13-летней дочерью в результате крушения вертолета.

31 января — Мэри Хиггинс Кларк (92 года), популярная американская писательница, автор множества детективов и триллеров.

ФЕВРАЛЬ

5 февраля — Кирк Дуглас (103 года), легендарный голливудский актер, обладатель почетного «Оскара» и премии «Золотой глобус». Сыграл главные роли в фильмах «Спартак», «Жажда жизни», «Тропы славы».

- Айдар Акаев (43 года), сын первого президента Киргизии Аскара Акаева, занимал ряд постов. Скоропостижно скончался в результате остановки сердца в Москве.

- Александр Пономарев (55 лет), российский рок-гитарист, играл в группах «Алиса», «Аквариум», «Футбол». Умер от осложнений после операции.

9 февраля — Мирелла Френи (84 года), итальянская оперная певица, лирическое сопрано, пела в лучших оперных театрах, включая «Ла Скала» и «Метрополитен-опера».

15 февраля — Кэролайн Флэк (40 лет), популярная британская телеведущая и актриса, в 2009 году у нее был роман с принцем Гарри. Покончила с собой.

17 февраля — Георгий Шенгелая (82 года), известный советский и грузинский кинорежиссер и актер, снял фильмы «Пиросмани», «Мелодии Верийского квартала», «Путешествие молодого композитора».

21 февраля — Борис Лескин (97 лет), популярный советский и голливудский актер, играл в фильмах «Максим Перепелица», «Небесные ласточки», «И все осветилось».

24 февраля — Клайв Касслер (88 лет), известный американский писатель-фантаст и сценарист, автор серий книг «Дирк Питт», «Досье НУМА», «Хроники «Орегон», автор сценария к фильму «Сахара».

25 февраля — Хосни Мубарак (91 год), бывший президент Египта, занимал этот пост с 1981-го по 2011 год, ушел в отставку в результате революции.

25 февраля — Дмитрий Язов (95 лет), маршал Советского Союза, бывший министр обороны СССР (1987−1991), член ГКЧП.

МАРТ

4 марта — Хавьер Перес де Куэльяр (100 лет), бывший Генеральный секретарь ООН (1982−1991), бывший премьер-министр Перу (2000−2001).

6 марта — Дэвид Пол (62 года), популярный американский актер, бывший бодибилдер. Снимался в кино вместе со своим братом-близнецом Питером. Наиболее популярные фильмы — «Варвары», «Двойные неприятности», «Няньки». Умер во сне за два дня до своего 63-летия.

7 марта — Жаир Мариньо (83 года), известный бразильский футболист, чемпион мира 1962 года.

8 марта — Макс фон Зюдов (90 лет), известный шведский актер, снимался у Ингмара Бергмана, Яна Труэля, Сидни Поллака, Вуди Аллена. Наиболее значимые фильмы — «Седьмая печать», «Земляничная поляна», «Стыд», «Изгоняющий дьявола», «Три дня Кондора», «Пелле-завоеватель».

12 марта — Тони Маршаль (68 лет), известная французская актриса и режиссер, лауреат премии «Сезар» за фильм «Салон красоты «Венера».

16 марта — Стюарт Уитмен (92 года), известный американский актер, снялся в фильмах «Шум и ярость», «Воздушные приключения», «Белый бизон».

17 марта — Валентина Гагарина (84 года), вдова советского космонавта Юрия Гагарина.

- Эдуард Лимонов (77 лет), скандально известный советский и российский писатель, политик. Автор книг «Это я — Эдичка», «Дневник неудачника», «У нас была великая эпоха». 17 лет прожил в эмиграции. Умер в Москве из-за осложнений после операции.

- Роджер Мейвезер (58 лет), американский боксер, двукратный чемпион мира по версиям WBA и WBC, дядя Флойда Мейвезера.

18 марта — Эмиль Каревич (97 лет), популярный польский актер, играл в сериале «Ставка больше, чем жизнь», в культовой комедии «Приключения канонира Доласа, или Как я развязал Вторую мировую войну».

20 марта — Кенни Роджерс (81 год), известный американский певец, обладатель трех премий «Грэмми».

22 марта — Эрнст Зорин (82 года), известный советский актер. Играл на сцене театра им. Вахтангова (спектакли «Маленькие трагедии», «Принцесса Турандот», «Антоний и Клеопатра»). Наиболее популярные фильмы — «Вольный ветер», «Ошибка резидента», «Судьба резидента». Скончался в Нью-Йорке.

23 марта — Лючия Бозе (89 лет), известная итальянская актриса, играла в фильмах Микеланджело Антониони «Хроника одной любви», «Дама без камелий», Дж. Де Сантиса «Нет мира под оливами», Федерико Феллини «Сатирикон», Жана Кокто «Завещание Орфея». Скончалась от пневмонии, вызванной заражением коронавирусом.

24 марта — Стюарт Гордон (72 года), голливудский режиссер и сценарист, снял культовые фильмы ужасов «Реаниматор», «Извне», «Дантист».

- Билл Рифлин (59 лет), известный американский рок-музыкант, ударник, игравший в группах R.E.M. и King Crimson. Умер от рака.

- Альбер Удерзо (92 года), французский художник, автор комиксов об Астериксе и Обеликсе. Умер от инфаркта.

25 марта — Инна Макарова (93 года), известная советская актриса, народная артистка СССР. Сыграла в фильмах «Молодая гвардия», «Дело Румянцева», «Дорогой мой человек».

- Марк Блум (69 лет), популярный голливудский актер, сыграл в фильмах «Отчаянно ищу Сьюзен», «Данди по прозвищу Крокодил». Умер от COVID-19.

29 марта — Юрий Бондарев (96 лет), известный советский писатель, автор книг о войне «Батальоны просят огня», «Горячий снег», «Тишина», «Берег».

30 марта — Билл Уизерс (81 год), известный американский певец и композитор, лауреат трех премий «Грэмми», включен в Зал славы рок-н-ролла.

31 марта — Леонид Зорин (95 лет), известный советский драматург, сценарист и переводчик, автор пьесы «Варшавская мелодия», сценариев к фильмам «Покровские ворота», «Царская охота».

АПРЕЛЬ

2 апреля — Серджо Росси (84 года), всемирно известный итальянский модельер, которого называют королем обуви. Бренд Sergio Rossi стал символом итальянского качества и дизайна. Умер от COVID-19.

- Патриша Босуорт (86 лет), американская писательница, журналистка и актриса, автор биографий Марлона Брандо, Монтгомери Клифта, Джейн Фонды, Дианы Арбус. Снялась в фильме «История монахини» с Одри Хепберн. Умерла от COVID-19.

5 апреля — Онор Блэкман (94 года), популярная британская актриса, звезда 60-х. Снялась в фильмах «Шалако», «Ясон и аргонавты», «Мистер Питкин в тылу врага». Известна как «девушка Бонда» благодаря роли Пусси Галор в картине «Голдфингер».

7 апреля — Аллен Гарфилд (80 лет), популярный голливудский актер, играл в фильмах «Разговор», «Полицейский из Беверли-Хиллз 2», «Девятые врата». Умер от COVID-19.

12 апреля — Морис Барье (87 лет), популярный французский актер, снимался в фильмах «Высокий блондин в черном ботинке», «Двое в городе», «Полицейская история». Умер от COVID-19.

- Питер Бонетти (78 лет), английский футболист, голкипер клуба «Челси» и сборной Англии, чемпион мира 1966 года.

13 апреля — Патрисия Милларде (63 года), популярная французская актриса. Известность получила благодаря роли судьи в итальянском сериале «Спрут».

15 апреля — Брайан Деннехи (81 год), известный голливудский актер, лауреат премии «Золотой глобус», сыграл в фильмах «Первая кровь» («Рэмбо»), «Сильверадо», «Живот архитектора», «Кокон».

17 апреля — Евгения Уралова (79 лет), популярная советская и российская актриса, сыграла главную женскую роль в фильме Марлена Хуциева «Июльский дождь». Снялась также в сериале «Дети Арбата». Умерла после продолжительной болезни в Израиле.

18 апреля — Резо Эсадзе (86 лет), советский и грузинский актер, сценарист, режиссер. Снял фильм «Любовь с первого взгляда».

21 апреля — Дмитрий Дьяченко (52 года), популярный голливудский актер и музыкант. Сын украинского эмигранта снялся в фильмах «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», «Напряги извилины», «Дневники Чернобыля». Умер в результате передозировки фентанила и диазепама.

- Флориан Шнайдер (73 года), культовый немецкий музыкант, основатель группы Kraftwerk. Причина смерти — рак.

22 апреля — Ширли Найт (83 года), популярная голливудская актриса, снялась в фильмах «Сладкоголосая птица юности», «Цвет ночи», «Лучше не бывает».

29 апреля — Джон Лафия (63 года), американский режиссер, продюсер, сценарист. Известен как создатель фильмов ужасов, в том числе популярной киносерии «Детские игры» про куклу Чаки. Лафия повесился в подвале своего дома.

- Ирфан Хан (53 года), известный индийский актер, снимавшийся в Болливуде и Голливуде. Сыграл в известных фильмах «Салям, Бомбей», «Миллионер из трущоб». Причиной скоропостижной смерти стала кишечная инфекция.

- Май Шевалль (84 года), известная шведская писательница, соавтор популярных детективов, созданных ею вместе с гражданским мужем Пером Вале, — «Мужчина на балконе», «Смеющийся полицейский», «Полиция, полиция, картофельное пюре!». Британская газета The Times назвала Шевалль и Вале «матерью и отцом северного криминального романа» и внесла их в свой список величайших писателей-детективов всех времен.

30 апреля — Риши Капур (67 лет), популярный индийский актер, сын легендарного Раджа Капура. Снялся в десятках фильмов, в том числе в картинах «Мой любимый клоун» и «Бобби». Причина смерти — лейкемия.

МАЙ

3 мая — Дэйв Гринфилд (71 год), известный британский рок-музыкант, клавишник группы The Stranglers. Умер от COVID-19.

6 мая — Татьяна Паркина (68 лет), популярная советская актриса, сыграла в фильмах «Дочки-матери», «Мимино», «Не могу сказать «прощай».

- Дмитрий Босов (52 года), российский миллиардер, угольный магнат. Застрелился у себя дома в Подмосковье из наградного пистолета.

- Брайан Хоу (66 лет), британский рок-музыкант и певец, солист группы Bad Company. Причина смерти — остановка сердца.

8 мая — Рой Хорн (75 лет), известный американский дрессировщик и шоумен. На протяжении многих лет выступал в Лас-Вегасе вместе со своим напарником Зигфридом Фишбахером. Их шоу «Зигфрид и Рой» вошло в историю как одно из самых кассовых и популярных. В октябре 2003 года на Хорна напала тигрица. Рой получил тяжелые травмы. Умер от COVID-19.

9 мая — Литл Ричард (87 лет), знаменитый американский певец, один из крестных отцов рок-н-ролла.

11 мая — Алла Мещерякова (77 лет), популярная советская актриса, сыграла в фильмах «Хозяин тайги», «А зори здесь тихие», «Ксения, любимая жена Федора».

12 мая — Мишель Пикколи (94 года), знаменитый французский актер, снялся в десятках фильмов, обладатель множества кинопремий. Лучшие картины — «Смерть в этом саду», «Дневник горничной», «Дневная красавица», «Большая жратва».

15 мая — Фред Уиллард (86 лет), популярный американский комедийный актер, сыграл в фильмах «Серебряная стрела», «Остин Пуэрс: Шпион, который меня соблазнил», «Гарольд и Кумар уходят в отрыв».

22 мая — Зара Абид (28 лет), популярная пакистанская актриса и модель. Погибла в авиакатастрофе вместе с другими пассажирами и экипажем Airbus A320, который рухнул на жилой квартал Карачи.

26 мая — Ричард Херд (87 лет), популярный американский актер, снялся в фильмах «Китайский синдром», «Вся президентская рать», «Рядовой Бенджамин».

28 мая — Боб Кулик (70 лет), известный американский рок-гитарист, играл со многими знаменитыми исполнителями, включая Лу Рида, группу Kiss, Майкла Болтона, Дайану Росс.

30 мая — Бобби Морроу (84 года), американский легкоатлет-спринтер, трехкратный олимпийский чемпион игр 1956 года.

ИЮНЬ

2 июня — Карло Уббьяли (90 лет), знаменитый итальянский мотогонщик, 9-кратный чемпион мира.

4 июня — Михаил Кокшенов (83 года), популярный советский актер и режиссер, снимался преимущественно в комедиях: «Не может быть!», «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная».

- Стив Прист (72 года), британский рок-музыкант, бас-гитарист группы Sweet.

7 июня — Алан Меттер (77 лет), американский режиссер, снял культовые комедии «Снова в школу» и «Девочки хотят повеселиться».

9 июня — Анатолий Трушкин (78 лет), популярный советский и российский писатель-сатирик. Его произведения читали с эстрады Михаил Евдокимов, Роман Карцев, Ефим Шифрин, Ян Арлазоров, Клара Новикова, Владимир Винокур. Умер от COVID-19.

- Пол Чепмен (66 лет), британский рок-гитарист, играл с группами Skid Row, Lone Star, UFO.

18 июня — Тибо Бенедек (47 лет), венгерский ватерполист, чемпион летних Олимпийских игр в Сиднее (2000), в Афинах (2004) и в Пекине (2008).

- Галина Дашевская (79 лет), советская актриса, снялась в фильмах «Белое солнце пустыни», «Соль земли», «Красная стрела». Погибла под колесами поезда.

- Вера Линн (103 года), знаменитая британская певица, чьи песни по сей день периодически оказываются в национальном хит-параде.

- Сергей Хрущев (84 года), советский, российский и американский ученый, сын Никиты Хрущева. Покончил с собой.

19 июня — Иэн Холм (88 лет), известный британский актер, снялся в фильмах «Чужой», «Огненные колесницы», «Пятый элемент», трилогии «Властелин колец».

20 июня — Марио Корсо (78 лет), знаменитый итальянский футболист и тренер, 4-кратный чемпион Италии в составе миланского «Интера».

22 июня — Джоэл Шумахер (80 лет), известный американский режиссер, снял фильмы «Коматозники», «Умереть молодым», «С меня хватит!».

- Пьерино Прати (73 года), знаменитый итальянский футболист, играл за «Милан» и национальную сборную, чемпион Европы (1968 год), серебряный призер чемпионата мира (1979 год), обладатель множества клубных трофеев.

- Стив Бинг (55 лет), американский кинопродюсер, миллионер. Работал над фильмами «Беовульф», «Полярный экспресс». Отец единственного ребенка британской актрисы и модели Элизабет Херли. Выбросился из окна своей квартиры в Лос-Анджелесе.

25 июня — Борис Дубровин (94 года), известный советский поэт-песенник. Автор нескольких десятков популярных эстрадных песен, которые исполняли Валентина Толкунова, Александр Барыкин, Сергей Захаров, Николай Гнатюк, Лайма Вайкуле и другие.

29 июня — Карл Райнер (98 лет), известный американский актер и режиссер, снял целый ряд популярных комедий: «О, Боже!», «Мертвые пледов не носят», «Мозги набекрень».

30 июня — Виктор Проскурин (68 лет), известный советский актер, снялся в фильмах «Большая перемена», «Однажды двадцать лет спустя», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Сокровища Агры». Причина смерти — приступ удушья при хронической обструктивной болезни легких.

ИЮЛЬ

1 июля — Георг Ратцингер (96 лет), немецкий священник и музыкант, старший брат Папы Римского Бенедикта XVI.

6 июля — Эннио Морриконе (91 год), знаменитый итальянский композитор, автор музыки к десяткам известных фильмов, включая «За пригоршню долларов», «Хороший, плохой, злой», «Однажды в Америке», «Профессионал», «Омерзительная восьмерка», лауреат множества кинопремий, включая два «Оскара».

8 июля — Ная Ривера (33 года), популярная американская актриса, певица и фотомодель, звезда сериала «Хор». Утонула во время катания на лодке на озере со своим 4-летним сыном. Ребенок остался жив.

10 июля — Джек Чарльтон (85 лет), известный английский футболист, играл за клуб «Лидс» и национальную сборную, в составе которой стал чемпионом мира в 1966 году.

12 июля — Келли Престон (57 лет), популярная голливудская актриса, сыграла в фильмах «Близнецы», «Джерри Магуайер», «Дурман любви». Жена Джона Траволты.

15 июля — Тревелл Мазион (24 года), американский боксер, чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе с января 2020 года, 17 побед в 17 боях на профессиональном ринге. Погиб в ДТП.

18 июля — Харума Миура (30 лет), популярный японский актер и певец, сыграл в кинодилогии «Атака титанов». Повесился в своей квартире.

22 июля — Александр Гусев (73 года), известный советский хоккеист, олимпийский чемпион 1976 года, чемпион мира и Европы 1973−1974 гг.

25 июля — Питер Грин (73 года), известный британский рок-музыкант, основатель группы Fleetwood Mac.

- Джон Сэксон (83 года), известный американский актер, снялся в фильмах «Непрощенная», «Выход дракона», «Кошмар на улице Вязов».

- Эдди Шэк (83 года), знаменитый канадский хоккеист, 4-кратный обладатель Кубка Стэнли.

26 июля — Оливия де Хэвилленд (104 года), звезда Голливуда, лауреат двух премий «Оскар». Наиболее известные фильмы — «Унесенные ветром», «Приключения Робин Гуда», «Тише, тише, милая Шарлотта».

31 июля — Алан Паркер (76 лет), культовый британский режиссер, снял фильмы «Полуночный экспресс», «Стена», «Птаха», «Сердце ангела», «Миссисипи в огне», «Эвита».

АВГУСТ

1 августа — Уилфорд Бримли (85 лет), известный американский актер, снялся в фильмах «Кокон», «Нечто», «Фирма».

3 августа — Джон Хьюм (83 года), известный британский политик, лауреат Нобелевской премии мира, которую получил за выдающийся вклад в урегулирование североирландского конфликта. В опросе 2010 года признан «Величайшим ирландцем».

4 августа — Дэйзи Коулмен (23 года), американская активистка, помогавшая жертвам сексуального насилия. Сама стала жертвой группового изнасилования в возрасте 14 лет. Покончила с собой.

14 августа — Валентина Легкоступова (54 года), популярная советская и российская певица. Причина смерти — тяжелая черепно-мозговая травма.

- Пит Уэй (69 лет), известный британский рок-музыкант, бас-гитарист группы UFO, также играл с Оззи Осборном. Причина смерти — тяжелые травмы, полученные в результате несчастного случая.

15 августа — Роберт Трамп (71 год), американский бизнесмен, родной брат Дональда Трампа.

16 августа — Николай Губенко (78 лет), известный советский актер и режиссер, снялся в фильмах «Мне двадцать лет», «Директор», «Прошу слова». На протяжении двух лет занимал пост министра культуры СССР.

- Айсултан Назарбаев (29 лет), казахстанский футболист, бизнесмен, внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Скоропостижно скончался в своей лондонской квартире от внезапной остановки сердца.

18 августа — Бен Кросс (72 года), известный британский актер, сыграл в фильмах «Огненные колесницы», «Первый рыцарь», «Бен Гур».

- Джек Шерман (64 года), американский рок-музыкант, гитарист группы Red Hot Chili Peppers. Причина смерти — инфаркт.

23 августа — Бенни Чан (58 лет), известный китайский режиссер, жил и работал в Гонконге. Снял несколько фильмов с Джеки Чаном, в том числе «Кто я?», «Новая полицейская история». Умер от рака носоглотки.

28 августа — Чедвик Боузман (43 года), известный американский актер, снялся в фильмах «Черная пантера», «Мстители», «Ма Рейни: Мать блюза». Умер от рака толстой кишки.

29 августа — Владимир Андреев (90 лет), известный советский актер и режиссер, снялся в фильмах «Сказка о царе Салтане», «Битва в пути».

СЕНТЯБРЬ

1 сентября — Борис Клюев (76 лет), популярный советский и российский актер, сыграл в фильмах «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Д'Артаньян и три мушкетера», сериалах «ТАСС уполномочен заявить», «Воронины».

- Ирина Печерникова (74 года), известная советская актриса, снялась в фильмах «Доживем до понедельника», «Города и годы», «Два капитана».

3 сентября — Жан-Франсуа Порон (84 года), известный французский актер, снялся в фильмах «Принцесса Клевская» и «Железная маска».

5 сентября — Иржи Менцель (82 года), культовый чешский режиссер, снял фильмы «Поезда под особым наблюдением», «Праздник подснежников», «Деревенька моя центральная», «Я обслуживал английского короля».

7 сентября — Сергей Колтаков (64 года), известный советский и российский актер, сыграл в фильмах «Зеркало для героя», «Искусство жить в Одессе», «Какраки».

10 сентября — Дайана Ригг (82 года), популярная британская актриса, стала известна как девушка агента 007 после выхода фильма «На секретной службе Ее Величества». Также снялась в главной женской роли в культовом сериале 60-х «Мстители», сыграла одну из ключевых ролей в сериале «Игра престолов».

14 сентября — Уильям Генри Гейтс II (94 года), американский юрист, адвокат, отец Билла Гейтса.

17 сентября — Уинстон Грум (77 лет), американский писатель, автор романа «Форрест Гамп».

19 сентября — Ли Керслейк (73 года), известный британский рок-музыкант, ударник группы Uriah Heep.

- Владимир Чуприков (56 лет), российский актер, сыграл Никиту Хрущева в девяти фильмах и сериалах, в том числе в «Сталин. Live», «Вольф Мессинг», «Гагарин. Первый в космосе». Умер от внезапной остановки сердца у себя на даче в Ивановской области.

21 сентября — Дмитрий Жулин (43 года), популярный российский актер, снялся в фильмах «Три дня в Одессе», «Охота на Берию». Погиб в автокатастрофе.

- Майкл Лонсдейл (89 лет), известный французский актер, сыграл в фильмах «Украденные поцелуи», «День шакала», «Лунный гонщик», «Переход», «Имя розы».

- Жаклин Сталлоне (98 лет), астролог, общественный деятель, мать Сильвестра Сталлоне.

23 сентября — Жюльетт Греко (93 года), известная французская певица и актриса, сыграла в фильмах «Елена и мужчины», «И восходит солнце», «Ночь генералов».

27 сентября — Юко Такэути (40 лет), популярная японская актриса, сыграла в фильме «Звонок» и сериале «Шерлок Холмс». Повесилась у себя дома.

ОКТЯБРЬ

2 октября — Александр Кальянов (73 года), популярный советский и российский певец, звукорежиссер и композитор, работавший со многими звездами, включая Аллу Пугачеву, Александра Барыкина, Андрея Макаревича. Наиболее известные песни Кальянова — «Старое кафе», «Таганка», «За кордон».

- Ирина Славина (47 лет), российская журналистка, общественная деятельница. Покончила с собой, устроив акт самосожжения перед зданием Главного управления МВД по Нижегородской области.

4 октября — Кендзо Такада (81 год), японский модельер, основатель всемирно известного бренда Kenzo. Умер от COVID-19 в одной из парижских больниц.

5 октября — Маргарет Нолан (76 лет), британская актриса, ставшая популярной благодаря серии комедий «Так держать». Кроме того, снялась с Шоном Коннери в фильме «Голдфингер», одной из частей бондианы, и музыкальном фильме «Вечер трудного дня» с членами группы The Beatles.

6 октября — Эдди Ван Хален (65 лет), известный американский рок-гитарист, основатель группы Van Halen.

20 октября — Ирина Скобцева (93 года), известная советская актриса, сыграла в фильмах «Отелло», «Война и мир», «Любовь земная». Была замужем за Сергеем Бондарчуком, мать Федора Бондарчука.

30 октября — Нобби Стайлз (78 лет), известный английский футболист, играл за «Манчестер Юнайтед» и национальную сборную, в составе которой стал чемпионом мира в 1966 году.

31 октября — Шон Коннери (90 лет), знаменитый британский актер, первый исполнитель роли Джеймса Бонда, сыграл агента 007 в семи фильмах. Обладатель премии «Оскар» и трех премий «Золотой глобус». Известен также по картинам «Марни», «Убийство в «Восточном экспрессе», «Мост слишком далеко», «Горец», «Имя розы», «Неприкасаемые», «Индиана Джонс и последний крестовый поход».

НОЯБРЬ

3 ноября — Клод Жиро (84 года), популярный французский актер, известен по роли маркиза Филиппа дю Плесси де Белльера в фильмах об Анжелике.

4 ноября — Кен Хенсли (75 лет), известный британский рок-музыкант, автор песен, один из лидеров группы Uriah Heep.

6 ноября — Михаил Жванецкий (86 лет), знаменитый писатель-сатирик, работавший с Аркадием Райкиным, Виктором Ильченко и Романом Карцевым, сам читал со сцены свои произведения.

14 ноября — Армен Джигарханян (85 лет), известный советский актер, народный артист СССР, сыграл в огромном количестве фильмов, включая «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Собака на сене», «Когда наступает сентябрь», «Место встречи изменить нельзя».

17 ноября — Роман Виктюк (84 года), известный театральный режиссер, народный артист Украины. Умер в Москве от COVID-19.

25 ноября — Диего Марадона (60 лет), легендарный аргентинский футболист, чемпион мира (1986 год), член символической сборной лучших игроков на всех чемпионатах мира по версии ФИФА.

26 ноября — Дария Николоди (70 лет), известная итальянская актриса, снималась в культовых фильмах «Инферно», «Шок», «Феномен». Мать актрисы и режиссера Дарии Ардженто.

28 ноября — Дэвид Проуз (85 лет), британский бодибилдер и актер, сыгравший Дарта Вейдера в «Звездных войнах». Умер от COVID-19.

ДЕКАБРЬ

1 декабря — Нина Иванова (86 лет), популярная советская актриса, сыграла в фильмах «Весна на Заречной улице», «Живет такой парень».

2 декабря — Валери Жискар д’Эстен (94 года), президент Франции 1974−1981 гг.

- Борис Плотников (71 год), известный советский актер, сыграл в фильмах «Восхождение», «Дикая охота короля Стаха», «Собачье сердце». Умер от COVID-19.

- Памела Тиффин (78 лет), популярная американская актриса, модель журнала Playboy. Снялась в фильмах «Один, два, три», «Почти идеальное убийство», «Сегодня, завтра, послезавтра».

5 декабря — Виктор Понедельник (83 года), советский футболист, чемпион Европы 1960 года, автор «золотого гола», принесшего победу сборной СССР в финале европейского первенства.

8 декабря — Евгений Шапошников (78 лет), последний министр обороны СССР. Умер от COVID-19.

9 декабря — Вячеслав Езепов (79 лет), известный советский актер, сыграл в фильмах «Хождение по мукам», «34-й скорый», «Зонтик для новобрачных».

- Паоло Росси (64 года), знаменитый итальянский футболист, чемпион мира 1982 года, лучший бомбардир этого первенства (6 голов).

10 декабря — Томми Листер (62 года), американский актер и рестлер, сыграл в фильмах «Пятница», «Пятый элемент».

11 декабря — Николай Иванов (77 лет), популярный советский актер, сыграл в картинах «Любить человека», «Вечный зов», «Битва за Москву».

- Ким Ки Дук (59 лет), культовый южнокрейский режиссер, обладатель ряда престижных кинонаград, снял фильмы «Остров», «Плохой парень», «Береговая охрана», «Весна, лето, осень, зима… и снова весна». Умер от COVID-19 в Риге.

12 декабря — Валентин Гафт (85 лет), известный советский и российский актер, сыграл в фильмах «Визит дамы», «Гараж», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Чародеи», «Забытая мелодия для флейты».

- Джон Ле Карре (89 лет), известный британский писатель, автор шпионских романов, многие из которых были экранизированы, — «Шпион, пришедший с холода», «Шпион, выйди вон!», «Маленькая барабанщица», «Русский дом», «Портной из Панамы».

14 декабря — Петр Махалица (5 лет), популярный польский актер, сыграл в фильмах «Короткий фильм о любви», «Три цвета: Белый», «Искусство любви».

- Жерар Улье (73 года), знаменитый французский футбольный тренер.

17 декабря — Джереми Буллок (75 лет), британский актер, сыгравший Боба Фетту в «Звездных войнах».

21 декабря — Александр Курляндский (82 года), советский писатель и сценарист, автор сценариев мультфильмов «Ну, погоди!», «Возвращение блудного попугая», «Баба-Яга против!».

22 декабря — Клод Брассер (84 года), известный французский актер, сыграл в фильмах «Бум», «Бум-2», «И слоны бывают неверны».

- Стелла Теннант (50 лет), британская супермодель, любимица Карла Лагерфельда, Джона Гальяно.

27 декабря — Владимир Ефименко (67 лет), популярный советский певец, солист ВИА «Лейся, песня».

29 декабря — Пьер Карден (98 лет), легендарный французский модельер.

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