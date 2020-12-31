Дебютный подкаст Меган Маркл и принца Гарри оказался в чарте ниже колыбельной в исполнении китов

Дебют подкаста, который запустили Меган Маркл и принц Гарри, заключив сделку на 40 миллионов долларов с сервисом потокового аудио Spotify, оказался не таким успешным, как они рассчитывали. Хотя герцог и герцогиня Сассекские привлекли к записи таких своих влиятельных друзей, как певец Элтон Джон и актер-комик Джеймс Корден, а также подпустили к микрофону своего полуторагодовалого сына Арчи, зрителей не слишком впечатлила их 33-минутная программа.

В соцсетях многие критиковали пару за то, что они говорят банальные нудные вещи, рассуждая о том, что «любовь всегда победит» и «давайте вместе менять этот мир». В итоге, как сообщает издание The Mirror, в британском чарте подкаст Меган и Гарри оказался лишь на 17-м месте, пропустив вперед Deep Sleep Sound — записи звуков, которые издают киты. Считается, что такая «колыбельная» помогает лучше засыпать детям и взрослым. Потом, правда, британский рейтинг Меган и Гарри несколько улучшился, поднявшись на седьмое место.

В США подкаст Archewell Audio сначала оказался на 68-м месте, но затем подтянулся до 26-го. Предполагается, что интерес публики вызвала первая публичная речь Арчи, пожелавшего слушателям счастливого Нового года. Критики Сассексов обвинили их в том, что они используют своего малыша в коммерческих целях.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл и принц Гарри закупили 100 детских шапочек.

Фото Instagram

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