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Умер самый кровавый серийный убийца в истории США

9:22 31 декабря 2020
Сэмюэл Литтл

В тюрьме штата Калифорния в возрасте 80 лет умер Сэмюэл Литтл, которого называют самым кровавым серийным убийцей в истории США. Как сообщает CBS, в списке его жертв по меньшей мере 93 женщины, которые были им задушены.

Убийства совершались Литтлом в период с 1970 по 2005 год — в основном во Флориде и в Южной Калифорнии. Задержать его удалось лишь случайно. В 2012 году Литтла, у которого всю жизнь неоднократно возникали проблемы с законом, арестовали в Кентукки по делу о наркотиках. Его ДНК удалось связать с тремя старыми нераскрытым убийствами в Калифорнии.

Сам Литтл был уверен в том, что его никогда не поймают, потому что до его жертв «никому не было дела». Большинство убитых им женщин происходили из малообеспеченных и маргинальных слоев населения — многие из них были проститутками или наркоманками.

В 2014 году суд приговорил Литтла к трем пожизненным заключениям без права на досрочное освобождение. Сам Литтл продолжал настаивать на своей непричастности к серийным убийствам, но в ноябре 2018 года неожиданно признался в совершении 93 убийств на территории 14 штатов.

Никакого раскаяния в содеянном он не испытывал. Маньяк, в прошлом боксер, довольно хорошо рисовал. И даже предоставил следователям рисунки своих жертв.

Литтл за заседании суда

Фото 1970-х годов. У Литтла постоянно возникали проблемы с законом

Маньяк рисовал портреты своих жертв

Фото Los Angeles Times

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