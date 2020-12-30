Сама согласилась: российская чиновница попала в скандал с очень неприличными фото

Получивший скандальную популярность после избиения гости стрима блогер Mellstroy (Андрей Бурима) выложил в своем Telegram серию не совсем приличных фото российской чиновницы Марии Чучковой.

При этом он записал на видео, как она (будучи явно подшофе) дает согласие на публикацию, заявляя, что ее «завтра уволят на 100%».

Примечательно, что уже после съемок Mellstroy выяснил, что его героиня училась в Финансовом университете при Правительстве РФ, а после этого постила в Instagram фото из Госдумы.

Напомним, что после инцидента с моделью Аленой Ефремовой в отношении блогера в полиции возбудили уголовное дело и взяли с него подписку о невыезде.



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