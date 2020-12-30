В результате ракетного удара в аэропорту Йемена погибли десятки людей: момент попал на видео

В сети появилось новое видео взрыва в аэропорту города Аден в Йемене, который произошел после прибытия туда министров нового правительства страны. И хотя члены правительства не пострадали, в аэропорту погибли как минимум 27 человек, сообщил местный телеканал.

В зал прилета попали две мины, еще одна взорвалась на взлетно-посадочной полосе.

По информации Reuters, взрывы в аэропорту 30 декабря были не единичными — новый инцидент произошел уже в районе президентского дворца «Эль-Маашик».

Напомним, на Рождество, 25 декабря, врыв произошел в центре американского города Нашвилла (штат Теннесси). Десятки зданий получили серьезные повреждения. Пострадали три человека, в том числе офицер полиции. ФБР считает, что речь идет о взрыве бомбы, которая была заложена в автомобиле.

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