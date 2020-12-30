Гигантский оползень разрушил дома в Норвегии и вызвал массовую эвакуацию

В городке Гьердрум на юге Норвегии, недалеко от столицы страны Осло, гигантский оползень разрушил ночью не менее 14 жилых домов и вызвал массовую эвакуацию местных жителей. Как сообщает издание Dagbladet, травмы получили по меньшей мере десять человек. Власти не исключают, что под завалами могут оставаться люди. Ведутся спасательно-поисковые работы. На место происшествия прибыли 40 машин скорой помощи.

Длина оползня составила около 700 метров. В безопасные места переправлены уже 200 человек. После консультации с геологами зона эвакуации вокруг оползня сейчас расширяется.

Фото Twitter

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