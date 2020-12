«Танцуют лучше людей»: видео с танцем роботов Boston Dynamics взорвало сеть

Американская инженерная компания Boston Dynamics, специализирующаяся в робототехнике, поздравила пользователей сети с наступающим Новым годом, опубликовав на YouTube видео со своими танцующими роботами разных моделей. Они синхронно отплясывают под звуки песни Do You Love Me группы The Contours, популярной в 1960-х годах.

Пользователи сети пришли в восторг. «Черт возьми, эти роботы танцуют лучше меня», «Я сам так не умею», «Лучшее, что я видел в этом году», — писали в комментариях. Некоторые, правда, признавались, что их пугает такое «очеловечивание» машин.

Меньше, чем за сутки, видео посмотрели больше трех миллионов человек.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», четвероногого робота Boston Dynamics испытали в Чернобыльской зоне.

120

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter