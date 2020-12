Мощный взрыв произошел в йеменском аэропорту в момент прибытия нового правительства

В аэропорту города Аден в Йемене прогремел мощный взрыв. Случилось это как раз после прибытия 24 министров нового правительства страны. Момент ЧП попал на видео.

BREAKING — Explosion at Aden's International Airport upon arrival of members of #Yemen 's new government. pic.twitter.com/VkUXy31wz1

В результате взрыва есть раненые, высокопоставленная делегация не пострадала.

NEW - video of the explosion(s) at Aden Airport in #Yemen. Initial reports claim either mortars or drones were used in the attack.pic.twitter.com/HIha6sdUpO