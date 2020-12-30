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Мир

Мощный взрыв произошел в йеменском аэропорту в момент прибытия нового правительства

12:59 30 декабря 2020
взрыв

В аэропорту города Аден в Йемене прогремел мощный взрыв. Случилось это как раз после прибытия 24 министров нового правительства страны. Момент ЧП попал на видео.

В результате взрыва есть раненые, высокопоставленная делегация не пострадала.

Из-за военного конфликта в Йемене новое правительство приносило присягу в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, а во временной столице Йемена Адене министров ждали 30 декабря.

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