Мощный взрыв произошел в йеменском аэропорту в момент прибытия нового правительства
В аэропорту города Аден в Йемене прогремел мощный взрыв. Случилось это как раз после прибытия 24 министров нового правительства страны. Момент ЧП попал на видео.
BREAKING — Explosion at Aden's International Airport upon arrival of members of #Yemen's new government.pic.twitter.com/VkUXy31wz1— Disclose.tv (@disclosetv) December 30, 2020
В результате взрыва есть раненые, высокопоставленная делегация не пострадала.
NEW - video of the explosion(s) at Aden Airport in #Yemen. Initial reports claim either mortars or drones were used in the attack.pic.twitter.com/HIha6sdUpO— Disclose.tv (@disclosetv) December 30, 2020
Из-за военного конфликта в Йемене новое правительство приносило присягу в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, а во временной столице Йемена Адене министров ждали 30 декабря.168
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