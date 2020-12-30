Аргентина легализовала аборты — до этого там действовал один из самых строгих в мире законов

В Аргентине приняли закон о легализации абортов. Теперь прерывание беременности на сроке до 14 недель будет считаться законным. В ночь на 30 декабря, когда стало известно о принятии документа сенатом, на улицы вышли десятки тысяч людей, приветствуя знаковое событие. Об этом сообщает El Pais.

С 1921 года — то есть почти столетие — в Аргентине действовал жесткий закон о борьбе с абортами. Прерывание беременности означало для женщины тюремный срок. В виде исключения аборты разрешались лишь при подтвержденной угрозе для жизни матери, а также если беременность наступила вследствие изнасилования. Воспользоваться лазейками в законе было крайне сложно, и потому аборты в стране совершались подпольно с предсказуемыми печальными последствиями. Только в 2018 году более 39 тысяч женщин были госпитализированы после неудачного аборта, 38 скончались. Кроме того, закон по сути принуждал к деторождению в слишком юном возрасте: в 10−12 лет.

Активно бороться за декриминализацию абортов аргентинцы начали в 2018 году. Два года назад попытка отменить «женоненавистнический» закон была неудачной, но внимание к проблеме феминистки привлекли. За два года активной агитации авторам инициативы удалось склонить на свою сторону население в большинстве регионов. Противники абортов в основном остались в северных провинциях, где сильно влияние Католической церкви.

Согласно новым правилам аборта, от женщины требуется лишь зафиксировать письменное согласие на операцию. Предусмотрен защитный механизм, чтобы врачи не тянули с абортом — операция должна быть выполнена в течение 10 дней после обращения женщины в медучреждение.

Фото AbortoLegal2020/Twitter

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