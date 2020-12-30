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Мир

Навальный и Путин устроили «истеричные» пререкания

12:23 30 декабря 2020
Путин

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на слова Алексея Навального, заявившего, что «Путин, похоже, просто бьется в истерике» — так оппозиционер охарактеризовал уголовное дело, которое в отношении него завел Следком РФ.

Как сообщает «Медуза», Песков заявил «Коммерсанту FM», что «Путин не бьется в истерике», а «готовится к совещанию и проводит международные телефонные разговоры, поздравляя своих коллег с наступающим Новым годом».

Также он отметил, что у российского президента ситуация с Навальным «не вызывает никаких чувств», а за подробностями посоветовал обращаться в Следком.

Представитель «Business FM» поинтересовался у пресс-секретаря Путина, какова позиция Кремля по этому делу, заметив, что «сложно все-таки называть не политическими дела против Навального».

«Почему? Слушайте, это совершенно не приоритетный вопрос, и здесь нам даже нечего комментировать. Мы не хотели бы продолжать какие-то комментарии на этот счет», — отреагировал Песков.

Напомним, что Следком вменяет Алексею присвоение более половины перечисленных ему гражданами пожертвований (356 млн рублей из 588 млн). По версии российских следователей, деньги были потрачены в том числе на отдых за границей. Навальный назвал это дело «путинской истерикой».

Фото с сайта президента РФ.

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