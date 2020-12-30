В Хорватии третьи сутки подряд продолжаются землетрясения

В Хорватии, как и прогнозировали сейсмологи, третьи сутки продолжаются подземные толчки. Новое землетрясение зафиксировано рано утром 30 декабря (в 6,15, 6.26 и 6.29 по местному времени). Сила толчков оценивается в 4,7, 4,8 и 3,9 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает Večernji list.

Под новый удар стихии попали жители Загреба, а также население городов Петринья и Сисак, уже пострадавших от землетрясения.

Многие жители Петриньи, Глины и Сисака провели ночь на улице, опасаясь новых толчков.

На данный момент известно о семи жертвах землетрясения. Погибла девочка 12 лет в Петринье, получили смертельные травмы под завалами пять человек в Майске Поляне возле города Глина и еще один мужчина погиб в Жажине возле Петриньи.

Петринья. Последствия землетрясения

Не менее 20 человек были госпитализированы с переломами рук и ног и черепно-мозговыми травмами.

Фото VladaRH/Twitter

168

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter