28.05 / 28.33 34.08 / 34.66
Киев: +5
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В Хорватии третьи сутки подряд продолжаются землетрясения

9:45 30 декабря 2020
землетрясение

В Хорватии, как и прогнозировали сейсмологи, третьи сутки продолжаются подземные толчки. Новое землетрясение зафиксировано рано утром 30 декабря (в 6,15, 6.26 и 6.29 по местному времени). Сила толчков оценивается в 4,7, 4,8 и 3,9 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает Večernji list.

Под новый удар стихии попали жители Загреба, а также население городов Петринья и Сисак, уже пострадавших от землетрясения.

Многие жители Петриньи, Глины и Сисака провели ночь на улице, опасаясь новых толчков.

На данный момент известно о семи жертвах землетрясения. Погибла девочка 12 лет в Петринье, получили смертельные травмы под завалами пять человек в Майске Поляне возле города Глина и еще один мужчина погиб в Жажине возле Петриньи.

Петринья. Последствия землетрясения

Не менее 20 человек были госпитализированы с переломами рук и ног и черепно-мозговыми травмами.

хорватия

Фото VladaRH/Twitter

168

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Анастасия Шульженко

Любовница Тарзана внезапно опубликовала откровенное фото

крутой и леонтьев

«Валерий, ты очнулся?» Постаревший Леонтьев выругался матом на подколку Игоря Крутого

харламов

«Клоуны перестали быть востребованы?» Гарику Харламову пришлось оправдываться после "горе-шутки"

Евгений Кошевой

«Квартал 95» «надоел» зрителям

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер