10 фото, собравших больше всего лайков в Instagram в 2020 году

Названы фотографии, которые в 2020 году собрали наибольшее количество лайков в Instagram. Представляем десятку лидеров.

Первое место занял снимок двух знаменитых футболистов — Диего Марадоны и Криштиану Роналду. Его отметили лайками 19 миллионов 521 тысяча 735 пользователей. Черно-бело фото выставил сам португалец на своей страничке 25 ноября, отдавая дань памяти и уважения легендарному аргентинцу, когда Марадона покинул этот мир.

Интересно, что совместный снимок с Диего, который выставил Лионель Месси, занял третье место, собрав 16 миллионов 272 тысячи 616 лайков.

Роналду попал в первую десятку дважды. 5 февраля он выложил фото, иллюстрирующее, как его дома поздравили с днем рождения. Знаменитому футболисту в тот день исполнилось 35 лет. На фото изображены сам виновник торжества, его старший сын Криштиану-младший (мальчику в июне исполнилось 10 лет) и невеста Джорджина Родригес. Снимок «заработал» 14 миллионов 302 тысячи 889 лайков, что позволило ему занять в рейтинге восьмое место.

Второе место занял черно-белый фотопортрет популярного американского актера Чедвика Боузмана, сыгравшего главную роль в фантастическом боевике «Черная пантера». Он умер 28 августа в возрасте 43 лет. Фотография была выставлена вместе с объявлением о смерти кинозвезды и собрала 19 миллионов 126 тысяч 687 лайков.

Четвертое место (15 миллионов 993 тысячи 585 лайков) досталось снимку, который выставила на своей страничке в Instagram самая высокооплачиваемая знаменитость в мире (по версии журнала Forbes) Кайли Дженнер. Она сама сфотографировала свою дочь Сторми и отца малышки рэпера Тревиса Скотта.

Кстати, еще три снимка со странички Кайли завоевали сердца миллионов пользователей Instagram. На шестом месте (15 миллионов 353 тысячи 899 лайков) расположилось фото Сторми во время купания. В огромной шапке пены видно только улыбающееся лицо девочки.

Фотография Кайли и Сторми (14 миллионов 453 тысячи 487 лайков) занимает седьмое место. На ней малышка сидит на диване, а Дженнер положила дочке голову на колени. Сторми нежно гладит маму.

А на девятом месте расположился снимок Кайли вместе с Тревисом — 14 миллионов 215 тысяч 212 лайков.

Оставшиеся два места в первой десятке достались совместным фотографиям двух знаменитых баскетболистов — Коби Брайанта и Леброна Джеймса. Их выставил Леброн в память о своем друге Коби, который в январе погиб вместе с дочерью, разбившись на вертолете. Первый снимок собрал 15 миллионов 461 тысячу 083 лайка (пятое место), второй — 14 миллионов 182 тысячи 904 лайка (десятое место).

97

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter