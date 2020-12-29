В России на Навального завели уголовное дело за присвоение сотен миллионов рублей

Пока российский оппозиционер Алексей Навальный проходит в Германии реабилитацию после отравления, на родине против него возбудили новое уголовное дело. На этот раз оппозиционера обвиняют в крупном мошенничестве. Навальный назвал обвинения «путинской истерикой».

В следственном комитете РФ утверждают, что якобы Навальный присвоил более половины перечисленных ему гражданами пожертвований (356 млн рублей из 588 млн). По версии российских следователей, деньги были потрачены в том числе на отдых за границей.

«Бункерный дедушка, очевидно визжал там так, что СК, уже совсем не стесняясь, просто придумывает чушь. Хотя, о чем я говорю, какое стеснение. Они до сих пор не возбудили дело о попытке моего убийства, — напоминает Навальный. — Я ж сразу сказал: они попытаются посадить меня за то, что я не умер в том самолете, а потом искал своих убийц».

Напомним, ранее Навальный выложил запись разговора со своим «убийцей» и вытянул из него признание в преступлении.

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