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Мир

Вокруг фильма от Netflix возник скандал из-за Украины: что произошло на самом деле

19:12 29 декабря 2020
Персонажи нового фильма от Netflix

В украинских СМИ, а также в соцсетях поднялась волна возмущения вокруг нового фильма американской стриминговой компании Netflix «2020, тебе конец!» (оригинальное название — Death to 2020). Один из персонажей этой сатирической ленты в исполнении популярной голливудской актрисы Лизы Кудроу (известна прежде всего по культовому сериалу «Друзья») заявляет, что в мире нет такого места, как Украина.

Учитывая, что Кудроу играет представительницу консервативного политического истеблишмента США, эти слова были восприняты в нашей стране как оскорбительные. Ряд изданий пишет, что звезда «Друзей» угодила в крупный политический скандал.

Так ли это? Следует ли воспринимать сказанное киноперсонажем буквально?

Попробуем разобраться в ситуации. Для начала объясним, что из себя представляет «2020, тебе конец!». Фильм снят в жанре псевдодокументального кино. Все персонажи выдуманные, но при этом они комментируют реальные события, произошедшие в мире в 2020 году, и дают свой прогноз на следующий год. Сценаристы ленты используют известный прием, характерный для подобной политической сатиры. Они берут факты, смешивают их с выдумкой, щедро сдабривают гипертрофированными шутками, отражающими в принципе привычные для тех или иных реальных политиков и государственных деятелей методы общения с журналистами.

Авторами проекта стали создатели культового мини-сериала «Черное зеркало» британцы Чарли Брукер и Аннабель Джонс. Этот сериал трудно назвать комедийным, однако он безусловно высмеивает, пусть зло и даже жестоко, характерные тенденции жизни современного западного общества. В «Черном зеркале» Брукер и Джонс берут типичные ситуации или явления и доводят их почти до абсурда. В фильме «2020, тебе конец!» они такую же штуку проделывают, говоря о пандемии COVID-19, вакцинации, президентских выборах в США, неудавшемся импичменте Дональда Трампа и прочих громких скандалах уходящего года.

В фильме задействованы известные американские и британские актеры — Сэмюэл Л. Джексон, Хью Грант, Лиза Кудроу, Кристин Милиоти и другие. Джексон, например, играет журналиста выдуманной американской газеты New Yorkerly Times. Гранту досталась роль несуществующего историка. Кудроу изображает «неофициального представителя консерваторов» по имени Жанетта Грейс Сьюзан.

Лиза Кудроу в комедии "2020, тебе конец!"

Сцена, которая вызвала возмущение в Украине, заключается в том, что журналист просит Жанетту прокомментировать импичмент Трампа. И вот здесь Брукер и Джонс довели до абсурда защитную тактику, которую на самом деле использовали действующий президент США и представители его команды. Они уверенно все отрицали и обвиняли СМИ в фейках и искажении сказанного. Чтобы оценить едкую сатиру данного фрагмента, нужно прослушать его полностью. «ФАКТЫ» подготовили перевод того, что говорится в кадре.

Жанетта Грейс Сьюзан: — Для импичмента не было никаких оснований. Демократы утверждали, что Трамп давил на Украину, копая под семью Байдена. И единственное доказательство, которое они смогли предоставить, это расшифровка телефонного разговора.

(На экране возникают выдержки из скандального телефонного разговора Трампа и Зеленского, который действительно имел место)

Журналист: — И что говорится в этой расшифровке?

- Какой расшифровке?

- Расшифровке, которую вы только что упомянули.

- Проверьте вашу запись. Ничего подобного я не говорила.

- Вы сказали, что единственным доказательством давления Трампа на Украину является расшифровка…

- Такого места — Украина — не существует.

- Нет, существует…

- Я уверена в том, что нет.

- В марте президент заявлял, что COVID просто исчезнет сам по себе, так?

- Знаете, это то, что масс-медиа постоянно делают. Вы лжете, фабрикуете, выдумываете. Президент никогда такого не говорил.

(Журналист протягивает Жанетте планшет. Она смотрит видеозапись выступления Трампа, который говорит о том, что коронавирус скоро исчезнет. Жанетта быстро возвращает планшет)

Жанетта: — Я понимаю, чего вы добиваетесь, но вот этого просто никогда не было.

(Следующий вопрос, по всей видимости, касался проигрыша Трапма на выборах 3 ноября)

Жанетта: Он одержал убедительную победу, если говорить о набранных им голосах. Люди проголосовали за него.

Журналист: — Вы утверждаете, что Трамп одержал победу на выборах?

- Нет! Победу одержал Байден! Байден стал победителем.

- Разве вы не Трампа поддерживали?

- Я никогда не поддерживала Трампа. Проверьте вашу запись…

- Вы говорили, что Трамп…

- Кто такой Трамп?"

Именно этот короткий эпизод вызвал столь резкую реакцию в украинских СМИ.

Возможно, юмор создателей фильма не был понят в нашей стране. Справедливости ради отметим, что шутки не понравились большинству западных зрителей и кинокритиков. После премьерного показа картины 27 декабря в рецензиях отмечается, что от Чарли Брукера и Аннабель Джонс ждали более острых выпадов.

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