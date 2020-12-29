Российский мастер навозных скульптур слепил символ 2021 года — Быка, давящего коронавирус

Якутский скульптор Михаил Боппосов вылепил очередной «шедевр» из навоза — Быка, символ года по Восточному календарю. Но если раньше скульптуры были статичны, то теперь Боппосов осваивает новые техники: из ноздрей животного валит пар, а под ногами пытается укрыться коронавирус. Фото приводит Ykt.Ru.

По замыслу автора, творение символизирует, что в году Быка мир победит опасное заболевание.

Навозную статую Боппосов посвятил сразу двум категориям населения. «Посвящаю своим ровесникам-одногодкам, которым в год Быка исполнится 60 лет. Во-вторых, нашим ангелам в белых халатах — медикам», — заявил скульптор.

Дождались!!! Боппосов везет на презентацию свое новое творение! С спецэффектами!pic.twitter.com/kRjWxTS0Bz — Michil Androsov (@mi_chilly) December 29, 2020

Как сообщали «ФАКТЫ», 60-летний якутский скульптор каждое свое новое творение посвящает символу наступающего года. В прошлом году Боппосов слепил две скульптуры, в том числе большую навозную Крысу, на которую ушло три тонны органики.



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