Это был худший вариант: главный расследователь отравления Навального указал грубую ошибку Путина

Расследователь Bellingcat Христо Грозев, занимавшийся делом об отравлении Алексея Навального, считает, что президент России Владимир Путин избрал худший из возможных сценариев реагирования на расследование, передает «Гордон».

«Я не знаю, кто ему дал этот совет. Потому что он мог бы и сказать, что таких людей вообще нет. Он мог бы сказать, что такие люди были, но они были рядом с Навальным, чтобы его спасать от потенциальной провокации западных служб, которые бы пытались его отравить. Он мог бы ничего не сказать. Но он сказал реально, что такие люди были, что практически мы правы с идентификацией этих людей, но что они занимались политической слежкой», — сказал Грозев в эфире программы «Бацман».

По его словам, заявление Путина, что следившие за Навальным делали это, поскольку тот «был экстремистом или у него были связи с западными службами», очень плохое. «Почему? Потому что мыслящая часть его электората, которая думает, а не просто верит, задумается: зачем тогда врачам и химикам заниматься слежкой?» — добавил он.

Расследователь считает, что своим заявлением хозяин Кремля «связал руки» российским пропагандистам, к примеру, Владимиру Киселеву. «То есть он им сказал: „Вы не можете больше сказать, что Bellingcat не нашли правильных людей. Вы не можете сказать, что таких людей нет, что это вообще фальшивка. Вы должны ограничиться только этим поле, которое я вам описал“. А именно что врачи были там, но только чтобы следить за политическим экстремистом. Но этому никто не поверит. И поэтому и отказались все эти Соловьевы дальше придерживаться этой версии. Я думаю, что он выбрал очень плохой вариант», — добавил Христо Грозев.

Расследователь напомнил, что подобным образом Путин отреагировал и на расследование об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, когда идентифицировали «Боширова» и «Петрова». Тогда российский президент заявил, что они — «гражданские» и что «ничего криминального там нет». Мол, пусть приходят на телевидение и рассказывают о себе.

«Это был очень плохой шаг. Потому что весь мир высмеивает сейчас Путина из-за того интервью Russia Today, которое эти два „шпильника“ (сотрудники ГРУ тогда заявили, что приехали в Солсбери полюбоваться шпилем собора. — Авт.) сделали», — добавил Грозев.

Напомним, что расследователи рассекретили «команду отравителей из ФСБ», в которую входили восемь человек, с одним из которых Алексею Навальному удалось поговорить под видом помощника секретаря Собеза РФ.

Фото — скриншот.



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