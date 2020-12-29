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Второе за сутки мощное землетрясение всколыхнуло Хорватию: опубликованы фото и видео разрушений

16:10 29 декабря 2020
хорватия

Хорватия за последние двое суток дважды пережила мощное землетрясение. Накануне утром были зарегистрированы подземные толчки силой 4,7 балла в северо-западной части страны. А в 12.19 29 декабря в районе города Петринья (в 50 километрах от столицы) зафиксировано землетрясение силой 6,2 балла по шкале Рихтера. Как сообщает Večernji list, были разрушены здания и повреждена городская инфраструктура.

хорватия

Данные о пострадавших уточняются, есть информация об одной погибшей в Петринье — девочке 13 лет.

 

После стихийного бедствия был отменен карантинный запрет на перемещение между регионами. Основные силы спасательных служб сосредоточены на Петринье. Там были повреждены жилые дома, здание больницы и детсад (к счастью, пустовавший). Спасатели разгребают завалы и ищут людей под обломками. 

  

Объявлено, что жителей Петриньи, которые лишились домов, эвакуируют в ближайшие населенные пункты и обеспечат временным жильем. 

  

В столице страны Загребе отдельные районы сидят без света — были повреждены линии электропередачи.

загреб

Есть разрушения в центральной части города, в том числе повреждено здание Минобороны.

Сообщение между Загребом и пригородами затруднено: после отмены запрета на поездки люди едут к родным. На въезде в столицу огромная пробка.

В городе Нова-Градишка землетрясением повреждено здание мэрии, а в городке Села разрушена церковь.

Посольство Украины в Хорватии предупреждает соотечественников, что в регионе возможны новые подземные толчки. Диппредставительство остается на связи по телефону +385 916 051 010. Всех украинцев, кто сейчас находится в зоне бедствия, посольство просит следить за новостями, а в случае опасности выполнять стандартные рекомендации: покинуть здание, не пользуясь лифтом, оставаться на улице, избегая укрытий под деревьями и линиями электропередачи.

Фото vecernji. hr, tportal. hr, VladaRH/Twitter

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