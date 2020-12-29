Пьер Карден умер
В возрасте 98 лет умер знаменитый французский модельер Пьер Карден. Об этом сообщает Le Figaro.
Пьер Карден родился в 1922 году в Италии. В 1924 году его семья переехала во Францию. С 14 лет подросток работал подмастерьем у портного, затем стал портным в магазине мужского платья, а настоящую карьеру начал как театральный художник.
Карден считался авангардистом среди модельеров. В 1960 году он создал первую коллекцию мужской одежды, также был в числе первопроходцев джинсового направления, работы над одеждой для молодежи и детей.
В 1970 году Карден создал дизайн для НАСА. Был послом доброй воли ООН.
Ранее сообщалось, что умер легендарный американский баскетболист — 12-кратный чемпион НБА.
Фото: Instagram / pierrecardinofficiel477
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