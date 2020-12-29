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Пьер Карден умер

14:29 29 декабря 2020
Пьер Карден

В возрасте 98 лет умер знаменитый французский модельер Пьер Карден. Об этом сообщает Le Figaro.

Пьер Карден родился в 1922 году в Италии. В 1924 году его семья переехала во Францию. С 14 лет подросток работал подмастерьем у портного, затем стал портным в магазине мужского платья, а настоящую карьеру начал как театральный художник.

Карден считался авангардистом среди модельеров. В 1960 году он создал первую коллекцию мужской одежды, также был в числе первопроходцев джинсового направления, работы над одеждой для молодежи и детей.

В 1970 году Карден создал дизайн для НАСА. Был послом доброй воли ООН.

Ранее сообщалось, что умер легендарный американский баскетболист — 12-кратный чемпион НБА.

Фото: Instagram / pierrecardinofficiel

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