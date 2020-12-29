Конец пандемии на горизонте: в мире началась массовая вакцинация против коронавируса

Пандемия COVID-19 стала определяющим явлением 2020 года в мире. Число инфицированных коронавирусом стремительно приближается к 82 миллионам человек. Скончались почти 1,8 миллиона больных. Выздоровели около 58 миллионов пациентов. Активными остаются более 22 миллионов случаев, причем почти 106 тысяч пациентов находятся в очень тяжелом состоянии. Вторая волна пандемии оказалась еще опаснее и агрессивнее первой. Однако к концу года у человечества появилась надежда на скорое завершение этого кошмара. В декабре в целом ряде стран мира началась массовая вакцинация против коронавируса. На данный момент одобрены к широкому применению несколько вакцин, на подходе еще как минимум пять, которые проходят третью фазу испытаний. 27 декабря стартовала массовая вакцинация в странах Евросоюза. О том, как она организована, рассказывается в статье «Вакцинировать, вакцинировать, вакцинировать: конец пандемии ждет на горизонте», опубликованной в немецкой газете Handelsblatt. «ФАКТЫ» подготовили полный перевод этого полезного во всех отношениях материала.

«Афины, Париж, Мадрид, Стокгольм, Рим. Даже погода играет роль в идеально организованном начале вакцинации в Италии. Незадолго до того момента, как медсестра Клаудиа Аливернини вышла к десяткам съемочных групп различных телеканалов, фасад Национального института инфекционных заболеваний в Риме начал купаться в теплых лучах солнца. «Прививка — это небольшой жест…» — говорит 29-летняя медсестра, которая на протяжении нескольких месяцев сражается на передовой против коронавируса и сейчас стала одной из первых в Италии, кому ввели вакцину. «Пусть каждый сделает этот жест! Жест любви к ближнему и ответственности перед другими», — говорит Клаудиа.

Именно с Рима, где в январе лечили двух туристов из Уханя, ставших первыми пациентами с коронавирусом, Италия начинает освобождаться от захвата своей территории. А вместе с ней и почти вся Европа: в воскресенье, 27 декабря, почти во всех странах Евросоюза началась крупнейшая массовая вакцинация в истории. Днем ранее старт был дан в Венгрии, Словакии и одной из федеральных земель Германии Саксонии.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала это V-днем по аналогии с днем победы над нацистской Германией в мае 1945 года. Только в данном случае речь идет о «Дне вакцины» (Vaccine Day). Возможно, именно так 27 декабря 2020 года войдет в историю — как день, когда были сделаны первые прививки вакциной против коронавируса, разработанной компаниями BioNTech и Pfizer. Фон дер Ляйен также подчеркнула, что это «трогательный день единства жителей ЕС».

До лета 2021 года Брюссель собирается вакцинировать большую часть населения. Однако вопрос в том, будут ли в этом участвовать граждане? В некоторых регионах велик скепсис по отношению к вакцинации.

Возможно, популярность вакцинации смогут поднять впечатляющие кадры. Так, в Италию в первый день поступило лишь 9 750 доз вакцины в двух картонных коробках. Однако грузовик из Бельгии, где вакцина производится на заводе Pfizer, сопровождался полицией. Так обычно сопровождают лишь глав государств. В Италии вообще любит символизм. Вакцинировать людей будут не только в 300 больницах, но еще и в 1 500 специально построенных павильонах, похожих на розовую примулу. Дизайн был разработан известным архитектором Стефано Боери, который обычно обслуживает знаменитостей.

Первыми вакцинируют работников системы здравоохранения, обитателей домов престарелых и инвалидов и их персонал. Затем на очереди группа риска — люди старше 80 лет. В логистике помогает армия, 470 тысяч доз вакцины в неделю планируется распределять и с помощью авиации. В Италии, по которой пандемия нанесла наиболее мощный удар среди всех стран ЕС, готовность населения к вакцинации самая высокая. Сделать прививку хотят более половины итальянцев.

В Греции главной проблемой в организации процесса вакцинации стали 113 населенных островов. Ведомство гражданской обороны использует для распределения вакцины логистические концепции молокоперерабатывающих предприятий, которые ежедневно с помощью продуманных холодовых цепей доставляют свежее молоко в самые отдаленные уголки страны.

Вооруженные силы предоставили быстроходные катера и вертолеты, чтобы осуществить операцию «Свобода» в 1 018 центрах вакцинации. Первую прививку сделали Евстатии Кабисиули, медсестре отделения интенсивной терапии в Евангелической больнице в Афинах. Затем были привиты президент Греции Катерина Сакелларопулу и премьер-министр Кириакос Мицотакис. Они решили стать примером для соотечественников, хотя в Греции и без того высоко желание людей вакцинироваться. Только 27% греков отказываются или проявляют скептицизм. Три месяца назад таких было значительно больше — 42%.

Правительство Греции планирует к концу марта вакцинировать всех старше 60 лет, а также представителей других групп риска. К концу июня иммунитет должны получить 60% жителей страны.

«Сегодня исторический день, который после темного года дарит немного света», — заявил Стефан Левен. Посредством видеозвонка премьер-министр Швеции связался с живущей в доме престарелых Гун-Бритт Джонссон — 91-летней женщиной из Мьельбю, которой была сделана первая в стране прививка. В Швеции сначала будут вакцинированы люди старше 80 лет, затем персонал больниц и домов престарелых и инвалидов, а потом люди с хроническими заболеваниями.

Швеция получит на этой неделе 80 тысяч доз вакцины против коронавируса. Это небольшая первая партия. Изначально страна выбрала особый путь без локдауна. Сейчас же на фоне очень высокого числа заражений и смертей власти осознали, что этот путь — путь рекомендаций вместо запретов — потерпел провал. В соседних Дании и Финляндии, где 27 декабря также началась вакцинация, уже на ранних этапах был введен локдаун, и сегодня там значительно меньше заражений, чем в Швеции.

В Испании одной из тех, кто был вакцинирован в числе первых, стала 96-летняя женщина из дома престарелых в городе Гвадалахара. «Посмотрим, будут ли все вести себя хорошо, и удастся ли нам сделать так, чтобы вирус исчез», — сказала она. Всего в стране организовано 50 центров вакцинации. Их расположение широко не афишируется по соображениям безопасности. Еще не все из них располагают необходимыми для вакцины BioNTech и Pfizer низкотемпературными холодильниками. Испания ожидает поставки в количестве 350 тысяч доз вакцины еженедельно. Первыми прививки делают обитателям домов престарелых и их персоналу, включая медиков. Затем на очереди медперсонал больниц. К марту в Испании планируют вакцинировать около 2,5 миллиона человек.

Вакцинация здесь добровольная, но тех, кто отказывается от нее, заносят в специальный реестр. К V-дню число желающих возросло. В ноябре 47% испанцев заявляли, что не хотят вакцинироваться немедленно, а лучше подождут. В декабре их число упало до 28%.

Франция начала вакцинацию несколько позднее, чем остальные страны Европы. Сначала французские телеканалы показывали кадры из Италии и Испании. Первые прививки были сделаны в 11:00 по местному времени в парижской больнице René-Muret. Их получили 10 человек старше 75 лет и врач. Политиков среди них не было.

В январе французские власти намерены вакцинировать обитателей 7 000 домов престарелых. К концу февраля — около миллиона человек от 75 лет и старше, а также работников системы здравоохранения от 65 лет и старше и людей из групп риска.

Интересно, что во Франции готовность вакцинироваться в отличие от других стран ЕС все больше падает. Согласно опросу Министерства здравоохранения, в начале ноября вакцинироваться хотели 53% французов. В середине декабря их было уже только около 40%".

«Каждый день ожидания — это еще один день промедления»

Вот, что сообщают о начале вакцинации другие европейские СМИ. Из 450 миллионов жителей ЕС прививку пока смогут получить лишь взрослые в порядке приоритетности, зависящей от группы риска. На первом этапе будут вакцинировать людей в возрасте от 80 лет и тех, кто испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Постепенно возрастная планка будет снижаться, и в итоге вакцину смогут получить все желающие.

В Праге премьер-министру Чехии Андрею Бабишу прививку сделали в присутствии тележурналистов.

В Германии первая прививка была сделана в городе Хальберштадт (земля Саксония-Анхальт) 26 декабря. Вакцину получила 101-летняя жительница дома престарелых Эдит Квойцалла. По свидетельству очевидцев, женщина перенесла процедуру спокойно и при этом даже улыбалась. Администратор дома престарелых Тобиас Крюгер рассказал, что ранее власти округа поинтересовалось у него, готово ли учреждение к вакцинации. «Каждый день ожидания — это еще один день промедления», — заявил он в ответ.

В Германии кроме специальных центров вакцинации сформированы мобильные команды, которые объезжают дома престарелых. Первыми должны быть привиты лица старше 80 лет, медицинский персонал больниц и ухаживающие за пожилыми.

Журналист газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Ким Бьерн Беккер сравнил пандемию с шахматной партией, а старт вакцинации с переходом ее в эндшпиль. «В дебюте вирус застал людей врасплох. К миттельшпилю они подошли в проигрышной позиции. Но со временем они все лучше изучали соперника, рассматривали его стратегию под микроскопом. Так шаг за шагом они улучшали свою позицию. К эндшпилю расклад поменялся. Теперь преимущество у людей. Но они должны остерегаться того, чтобы считать это преимущество гарантией победы. Это не так. Считается, что популяционный, то есть коллективный иммунитет достигается при уровне вакцинации в 60−70% населения. И как шахматную партию не выиграть без должной дисциплины, так и коронавирус можно победить, лишь если много людей сделают прививки», — считает Беккер.

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Фото Pixabay

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