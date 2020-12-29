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Мир

"Байден, однозначно": в России сгорела фирма по выпуску портретов Путина

11:06 29 декабря 2020
Пожар

В российском Иркутске произошел серьезный пожар в административном здании, где вместе с рядом компаний размещалась и фирма, специализировавшаяся на выпуске символики разных стран, портретах президента Российской Федерации Владимира Путина, премьер-министра, главы ФСБ, федеральных министров и губернатора.

Об этом сообщает «Тайга. Инфо», добавляя, что общая площадь пожара достигла двух тысяч квадратных метров, а жителей соседнего дома даже пришлось эвакуировать.

Новость о сгоревшей фирме, которая выпускала портреты российского руководство изрядно расшевелила интернет-пользователей. Под постом с новостью в Twitter комментаторы вовсю ехидничали. Наиболее рейтинговый на это время комментарий: «Горе-то какое…». Впрочем, традиционно был упомянут и выигравший президентские выборы в США Джо Байден.

Ранее российский политолог Станислав Белковский, говоря о возможных преемниках Путина, называл «две наиболее яркие фигуры» — премьер-министра Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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