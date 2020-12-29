Существовал ли на самом деле Иисус Христос: западные ученые дали ответ

Рождество Христово — один из главных христианских праздников. Он установлен в честь рождения во плоти Иисуса Христа. История Сына Божьего подробно изложена в Евангелиях, однако многие не считают эти книги доказательством существования Иисуса. Швейцарская газета Tages-Anzeiger 24 декабря опубликовала статью «Действительно ли существовал Иисус из Назарета?», автор которой Александра Брем побеседовала с несколькими историками и археологами в поисках ответа на этот вопрос. «ФАКТЫ» подготовили перевод данной публикации.

«Новый Завет рассказывает христианам историю жизни Иисуса. Есть ли исторические или археологические доказательства этих сказаний?

Сам Иисус не оставил никаких писаний. Также и его современники не проронили о нем ни слова, пока он был жив. По крайней мере, ничего не сохранилось до сегодняшнего дня. Но это неудивительно. Иисус, предположительно, родился в простой семье и стал ремесленником. О большинстве таких людей, живших в античную эпоху, не осталось никаких письменных подтверждений, дошедших до нашего времени.

Археология более надежна в этом смысле. Так, например, существование Понтия Пилата, римского префекта Иудеи того времени, исторически доказано, поскольку в ходе археологических раскопок ученые обнаружили монеты, на которых было отчеканено его имя.

Немецкий археолог Дитер Фивегер, профессор Университета Вупперталя и эксперт по ранней библейской истории, на протяжении многих лет руководит раскопками в Иерусалиме. «В иудейских источниках или у римских авторов первого века Иисус едва ли упоминается. Как потерпевший неудачу предводитель небольшого иудейского меньшинства он был для своих современников, вероятно, слишком незначительным для этого», — считает Фивегер.

Пожалуй, впервые имя Иисуса упоминает в конце первого столетия еврейско-римский автор Иосиф Флавий (37−100 год н. э.). В его трудах есть два отрывка, которые привлекли повышенное внимание историков. Они считают прежде всего достоверным второе упоминание. В нем идет речь о брате Иисуса Иакове — «брате Иисуса, которого называют Христом». Христос означает «Мессия», и такой формулировкой Иосиф показывает, что лишь небольшая группа людей верила в Иисуса как в Мессию.

Первый отрывок, в котором более подробно рассказывается об Иисусе, ученые не считают правдоподобным. В нем Иосиф говорит об Иисусе как «о мудром человеке, если его вообще можно назвать человеком». Современные историки уверены, что эту формулировку позднее добавил христианин, переписывавший труд Иосифа.

Римские авторы в начале второго столетия не ссылались лично на Иисуса, но упоминали группы людей, почитавших проповедника из Назарета как спасителя. Тем самым эти авторы подтверждают существование Иисуса относительно близко к годам его жизни. Им можно верить прежде всего потому, что они были недовольны ранними христианами. Поэтому их свидетельства считаются подлинными. Они подтверждают определенные даты из Евангелия и упоминают, что предводитель группы был казнен, когда императором был Тиберий, а он правил с 14-го по 37 год н. э.

Наиболее древним из четырех Евангелий является Евангелие от Марка. Оно было создано, предположительно, в 60-е годы первого века, то есть примерно через 30 лет после смерти Иисуса. Тогда еще, вероятно, жили некоторые из сторонников Иисуса, которые лично его видели. Кроме того, имелись и устные предания. «Возможно, Марк опирался и на утерянные позднее письменные источники», — считает британский археолог Кен Дарк, профессор Редингского университета и эксперт по истории древнего Ближнего Востока.

Повествования остальных трех Евангелий, вероятно, возникли лишь в 70−80-е годы. Марк и Лука рассказывают в своих Евангелиях, что Иисус появился на свет, когда жил царь Ирод. Известно, что Ирод умер в 4-м году до н. э. К тому же есть предположения, что Вифлеемская звезда из библейской истории о рождении Иисуса могла быть особенно ярким сближением Юпитера и Сатурна, которое освещало ночное небо в 7−6 годах до н. э. Таким образом, рождение Иисуса, вероятно, произошло все же за несколько лет до «нулевого» года.

Подтверждений точной даты рождения и рождественской истории нет. Христиане охотно привязывали свои праздники к датам праздников в других культурах, чтобы использовать и перекрыть эти традиции.

У людей, не верящих в то, что Иисус был Сыном Божьим, возникает вопрос: как простому ремесленнику из Назарета удалось стать основателем мировой религии?

«Предположительно, Иисус был очень харизматичной личностью», — говорит археолог Дарк. «Вероятно, современники считали его высказывания очень важными и особенными», — подчеркивает он. «Иисус вовсе не планировал основать новую церковь. Он был евреем и хотел реформировать религию своего народа», — считает Фивегер.

За последние годы археологи раскопали в Назарете несколько домов первого столетия. Это незамысловатые строения. Кен Дарк изучил один из этих домов. По его словам, жилище умело выбито в скале и располагается под византийской церковью, которая была возведена на этом месте позднее. Дарк считает, что это мог быть родной дом Иисуса. Он был построен в соответствующую эпоху. Однако подтвердить это предположение невозможно".

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Alexandra Brohm / Tages-Anzeiger)

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