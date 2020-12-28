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Разработчика «Игры престолов» и продюсера нового сериала Netflix убили с помощью яда

15:57 28 декабря 2020
Лин Ци

39-летний китайский бизнесмен и продюсер Лин Ци умер в больнице. Полиция расследует его смерть, как убийство. Как пишет издание Metro, причиной стало отравление ядом, который миллиардеру подсыпал в чашку с чаем коллега.

Лин Ци был основателем игровой компании Yoozoo Games, которая разработала игру-стратегию по мотивам популярного сериала Netflix «Игра престолов: Зима приближается». Он также выступал продюсером нового проекта Netflix — экранизации научно-фантастического романа писателя Лю Цысиня «Проблема трех тел».

Yoozoo вместе с компанией Tencent Holdings выпустила также популярную игру Brawl Stars, которую разработала компания Supercell.

По предварительным данным, Лин Ци отравил Сюэ Яо, который возглавлял отдел кинопроизводства и имел разногласия с начальником по работе.

Состояние покойного оценивается в 1,4 миллиарда долларов.

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