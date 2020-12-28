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Мир

Дым над Вестминстерским дворцом в Лондоне вызвал панику

15:09 28 декабря 2020
Дым над зданием парламента

В центре Лондона пожарные приехали по вызову в Вестминстерский дворец, где проходят заседания парламента страны. Дым поднялся над Палатой общин. Снимки появились в соцсетях. Как сообщает издание Daily Express, позже стало известно, что возгорания не было, а причиной задымления стал генератор, а также пар из системы вентиляции, который запаниковавшие прохожие, позвонившие в пожарную службу, приняли за признак пожара.

Депутатов в здании не было — они сейчас на рождественских каникулах.

Вестминстерский дворец расположен на берегу Темзы. Первоначально, до 1529 года, он служил столичной резиденцией английских королей. После пожара в 1834 году был отстроен заново в стиле неоготики. От средневекового дворца остались Вестминстерский зал приемов и Башня драгоценностей, возведенная для хранения казны Эдуарда III.

Фото Twitter

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