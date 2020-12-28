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Мир

Китайской журналистке дали четыре года тюрьмы за репортажи о коронавирусе в Ухане

12:58 28 декабря 2020
Чжан Чжань

Суд в Китае приговорил к четырем годам тюремного заключения гражданскую журналистку Чжан Чжань, которую взяли под стражу еще в мае этого года. 37-летняя женщина вела репортажи из города Ухань во время начала пандемии коронавируса, критикуя действия властей.

Как сообщает Би-би-си, журналистку обвинили в том, что она «устраивала ссоры и провоцировала проблемы», распространяя якобы ложную информацию. Адвокат Чжан считает, что в случае его подзащитной нарушено право на свободу слова. И собирается подавать апелляцию.

В конце июня Чжан Чжань в знак протеста объявила голодовку. При этом, по словам ее адвоката, полицейские связывали ей руки и принудительно кормили ее через трубку. Состояние ее здоровья ухудшилось, но просьбе освободить ее под залог до начала судебного процесса не была удовлетворена — как и требование вести прямую трансляцию судебного заседания.

Помимо Чжан Чжань из-за репортажей из Ухани задержали еще троих гражданских журналистов, которые затем перестали выходить на связь.

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