Две крошечные собачки отважно атаковали медведя, защищая свою хозяйку

Жительница американского штата Флорида Кэтлин Бойл отправилась на утреннюю прогулку вместе с двумя своими собачками породы вест-хайленд-уайт-терьер.

В лесу женщина увидела двух медвежат и, понимая, что их мать где-то поблизости, попыталась поскорее убежать. Но не успела — навстречу ей вышла агрессивно настроенная медведица.

Как сообщает Wink News, зверь попытался напасть на женщину, но оба ее крошечных питомца, не колеблясь, бросились на защиту хозяйки. Сначала медведя атаковал отважный Беар (по стечению обстоятельств его кличка Bear в переводе означает «медведь»). Крошечный песик вцепился огромной медведице в живот. Тут подоспел его брат Робин. В драке собачки получили травмы: Беару медведица прокусила шею. Кэтлин, опасаясь за жизнь своих любимцев, принялась сама колотить медведя, отвлекая зверя на себя. Схватка продолжалась около 15 минут. Ее исход решил проезжавший мимо велосипедист, который пришел на помощь Бойл. Он закричал и медведица, увидев, что численное преимущество на стороне противника, испугалась и покинула поле боя.

Кэтлин уверена, что собаки и велосипедист спасли ей жизнь.





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