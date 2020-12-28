17 человек пропали без вести из-за крушения рыболовецкого судна в Баренцевом море

Начало последней недели 2020 года в России омрачилось чрезвычайным происшествием в Баренцевом море — там затонуло рыболовецкое судно «Онега» с 19 членами экипажа на борту. На данный момент спасли только двоих рыбаков, поиски остальных продолжаются.

Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе МЧС РФ, местом крушения стала акватория Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области. Причиной затопления могло стать обледенение корпуса «Онеги».

Поисковую операцию на месте крушения ведет только одно судно — «Войково», еще три судна прибудут туда ориентировочно через 3−6 часов.

Напомним, 20 лет назад в Северном море затонула подводная лодка «Курск», однако только теперь стали достоянием гласности тайные переговоры Путина и Билла Клинтона, который на тот момент являлся президентом США.

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