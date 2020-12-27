Красавица-принцесса: Алисса Милано показала свою шестилетнюю дочь

Известная американская актриса Алисса Милано опубликовала в своем Instagram совместное фото со своей шестилетней дочерью.

Как известно, с 15 августа 2009 года Милано замужем во второй раз, ее муж — спортивный агент «Creative Artists Agency» Дэвид Баглиари, с которым она встречалась 2 года до свадьбы. У супругов двое детей — сын Майло Томас Баглиари (родился в 2011 году) и дочь Элизабелла Дилан Баглиари (появилась на свет в 2014).

Публикацию снимка с Элизабет Милано сопроводила анимацией в виде розовых сердечек.

Знаменитость и ее дочь позируют, нежно прижавшись друг к другу головами.

«Моя сладкая (милая) девочка», — подписала пост Милано.

В комментариях под постом фанаты актрисы отметили, что «Белла» — ее полная копия («даже глаза похожи»).





Маме и дочери, а также всему семейству пожелали счастья и всех благ в наступающем новом году.

Напомним, минувшим летом 47-летняя актриса переболела коронавирусом.

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