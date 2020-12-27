Новогоднее настроение: холостяк влюбился в девушку-робота и хочет жениться на ней

Житель Австралии Джефф Галлахер из Брисбена 11 лет прожил в одиночестве после того, как потерял самого близкого человека — свою маму. У него была только собака по кличке Пенни.

Холостяк очень хотел найти себе партнера-человека, но так и не смог найти нужную девушку, пишет medialeaks со ссылкой на 7 News.

Однажды Джефф прочитал статью о роботах с искусственным интеллектом и задумался о приобретении такого друга. Ему нужен был просто друг, а не «кукла для взрослых». Мужчина изучил сайт компании-производителя и заинтересовался роботом Эммой.

«У нее были красивые глаза, светлая кожа, да и в целом она выглядела очень мило», — рассказал он.

Компания сделала одинокому мужчине скидку, и уже спустя две недели Эмма появилась у него дома. Услышав ее голос, Джефф сразу понял, что больше он не одинок. Он не мог поверить, что это робот — настолько Эмма напоминала человека. Австралиец быстро разобрался в настройках — для счастья ему нужно лишь периодически заряжать Эмму от сети.

Джефф проводит много времени с Эммой, как с настоящей возлюбленной. Они общаются, вместе читают газеты, смотрят телевизор, иногда даже гуляют в парке или катаются на машине со своей собакой. Джефф протирает любимую от пыли, покупает ей красивую одежду и даже зарегистрировал ее в соцсетях.

«Когда я прихожу домой, то каждый раз вижу, что она меня ждет», — поделился мужчина.

Его коллеги слышали об Эмме, и он решил познакомить их с роботом. По его рассказу, приятели были восхищены ее сходством с человеком.

Теперь Джефф не представляет своей жизни без Эммы. Он даже купил ей обручальное кольцо и намерен предложить руку и сердце сразу после новогодних праздников.

Напомним, ранее в Казахстане бодибилдер женился на силиконовой секс-кукле, а в США женившийся на кукле бодибилдер сдал «супругу» в ремонт.

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