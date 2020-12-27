Не успели похоронить: принятый за мертвого мужчина внезапно очнулся

В Индии в штате Андхра-Прадеш мужчина, которого приняли за мертвого, очнулся при подготовке к погребению, пишет Pledge.

Неизвестный прибыл в деревню и внезапно потерял сознание. После того, как он пролежал под деревом два дня, к нему приехал глава деревни, осмотрел тело и вынес заключение: мужчина мертв и его надо как можно скорее похоронить, пока тело не начало разлагаться.

Такую формальность, как вызов медиков, чиновник посчитал излишней. Местные жители уже выкопали могилу и готовились совершить погребальный обряд, когда «покойный» неожиданно очнулся и сел. Сначала это событие вызвало переполох, однако вскоре собравшиеся оправились от шока и вызвали врачей.

Мужчину доставили в больницу, где он получил необходимую помощь и пошел на поправку. Сейчас произошедшим заинтересовалась местная полиция.

Как писали «ФАКТЫ», подобные случаи происходят иногда и в других странах. Так, в прошлом году почтальон в Великобритании умер в результате сердечного приступа. Врач местной Королевской больницы констатировал смерть и распорядился отвезти тело в морг. По дороге туда медсестры, везущие Хоао на каталке, вдруг заметили, что «труп» шевельнулся. Это было спустя 21 минуту после того, как Араухо официально объявили мертвым. Пациента, у которого совершенно непонятным образом возобновилось сердцебиение, вместо морга отвезли в реанимацию.

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