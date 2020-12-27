28.17 / 28.34 34.14 / 34.41
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Не успели похоронить: принятый за мертвого мужчина внезапно очнулся

17:19 27 декабря 2020
Похорон

В Индии в штате Андхра-Прадеш мужчина, которого приняли за мертвого, очнулся при подготовке к погребению, пишет Pledge.

Неизвестный прибыл в деревню и внезапно потерял сознание. После того, как он пролежал под деревом два дня, к нему приехал глава деревни, осмотрел тело и вынес заключение: мужчина мертв и его надо как можно скорее похоронить, пока тело не начало разлагаться.

Такую формальность, как вызов медиков, чиновник посчитал излишней. Местные жители уже выкопали могилу и готовились совершить погребальный обряд, когда «покойный» неожиданно очнулся и сел. Сначала это событие вызвало переполох, однако вскоре собравшиеся оправились от шока и вызвали врачей.

Мужчину доставили в больницу, где он получил необходимую помощь и пошел на поправку. Сейчас произошедшим заинтересовалась местная полиция.

Как писали «ФАКТЫ», подобные случаи происходят иногда и в других странах. Так, в прошлом году почтальон в Великобритании умер в результате сердечного приступа. Врач местной Королевской больницы констатировал смерть и распорядился отвезти тело в морг. По дороге туда медсестры, везущие Хоао на каталке, вдруг заметили, что «труп» шевельнулся. Это было спустя 21 минуту после того, как Араухо официально объявили мертвым. Пациента, у которого совершенно непонятным образом возобновилось сердцебиение, вместо морга отвезли в реанимацию.

245

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Геннадий Кернес

В очереди — жена и трое детей: стало известно, кому мэр Харькова оставил свое состояние

Лиза Арзамасова и Илья Авербух

"Вышла замуж по залету": психолог назвал причину скороспешной свадьбы Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха

Алла Добкина

Длинноногая дочь экс-нардепа Добкина нацелилась на "Олимпийский"

Ломаченко&nbsp;— Лопес

Бой Ломаченко – Лопес получил сомнительное признание

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер