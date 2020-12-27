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Мир

Визит Санты оказался смертельным: актер в праздничном костюме заразил более ста человек коронавирусом

16:00 27 декабря 2020
Санта-Клаус

В Бельгии 18 пациентов дома престарелых скончались после того, как заведение посетил зараженный COVID-19 Санта-Клаус. Всего он заразил 121 пациента и 36 работников пансионата, пишет Daily Mail.

Тревогу забили через три дня после визита. Аниматор получил положительный результат теста на коронавирус, после чего начали проверять жильцов пансионата. Он в костюме национального героя сказок проводил мероприятие для 150 постояльцев дома престарелых. Санта-Клаус и его помощники были в масках, однако не соблюдали социальную дистанцию. Постояльцы пансионата были без масок.

Один из ведущих вирусологов Бельгии Марк Ван Ранст назвал идею визита актера в дом престарелых во время эпидемии коронавирусной болезни очень глупой, так как в стране один из самых высоких уровней смертности от коронавируса на миллион человек в мире.

По мнению специалиста, заражение произошло из-за плохой вентиляции. Удалось установить, что на праздничном мероприятии не соблюдались меры предосторожности. Санта стоял близко к пожилым постояльцам, а многие из них были без масок.

Мэр города Мол, в котором произошла трагедия, Вим Кейерс после произошедшего назвал дом престарелых «абсолютно безответственной организацией».

Как писали «ФАКТЫ», подобные случаи, к сожалению, не являются редкостью. Так, в США десятки детей заразились коронавирусом, так как родители им позволили фотографироваться с Сантой и миссис Клаус на ежегодном рождественском параде Торговой палаты округа Лонг (штат Джорджия).

Фото: Daily Mail

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