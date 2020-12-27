"Чипированные солдаты" и нашествие зомби: СМИ перечислили пугающие предсказания Нострадамуса на 2021 год

Отношение людей к предсказаниям Мишеля Нострадамуса неоднозначное. Некоторые считают, что написанные в XVI веке катрены можно истолковать бесчисленным множеством способов и соотнести с самыми разными временными отрезками. В то же время британское издание Mirror нашло специалистов, которые утверждают, что обнаружили прорицания, относящиеся к 2021 году.

Таблоид приводит несколько знаковых пророчеств астролога, предложив свою интерпретацию описываемых событий. По мнению авторов, в ближайшие 12 месяцев человечеству придется столкнуться с суперсолдатами, нашествием зомби и последствиями падения астероида.

Зомби-апокалипсис. Специалисты, расшифровывавшие катрены Нострадамуса, считают, что наткнулись на предсказание о появлении мощного биологического оружия, возможно, вируса, который в итоге приведет к вымиранию человечества: «Печаль придет и коснется каждого, молодые люди наполовину мертвы. Грядут великие бедствия. Отцы и матери умирают в бесконечной скорби. Всему миру конец».

Библейский голод. Еще одной бедой 2021 года обещает стать невиданный до сих пор голод. «После страшной беды придет еще более страшная. Кровь, голод, сталь и чума, а с небес упадет огненная искра», — говорится в катрене. Истолкователи слов Нострадамуса убеждены, что упомянутый огонь с неба — это падение астероида, которого также стоит ждать в 2021 году.

Наводнения и землетрясения. У Нострадамуса есть много строчек о стихийных бедствиях. Считается, что к новому 2021 году может относиться катрен о наводнении: «Мы увидим, как вода поднимается, а земля опускается». Кроме того, толкователи Нострадамуса убеждены, что не обойдется в 2021 году и без землетрясений. Самым разрушительным обещает быть стихийное бедствие в США. Специалисты даже назвали дату, когда вероятны подземные толчки: 25 ноября 2021 года.

«Чипированные» суперсолдаты. Учитывая, что предсказания Нострадамуса составлялись в XVI веке, было бы странно искать там описания новейших компьютерных технологий. Но люди, специально изучавшие наследие прорицателя, наткнулись на катрен о сверхсильном воине и о правителе, который «лишен глаз и сидит, ожидая помощи, в железной клетке». Предполагается, что в данном случае речь идет не о человеке-правителе, а о некоем искусственном интеллекте, отдающем команды бойцам.

Напомним, в предсказаниях Нострадамуса на 2019 год упоминалось о начале «третьей мировой войны, которая продлится 27 лет». А в 2018 году истолкователи прорицаний французского астролога ждали предсказанного им падения астероида и разрушительного землетрясения.

Фото pixabay.com

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