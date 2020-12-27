"Дочь мертва, а скоро умрет и сын": из-за измены жены мужчина убил собственных детей и затем покончил с собой

В российском городе Уфа произошла страшная семейная трагедия: после ссоры с женой мужчина убил 6-летнего сына и годовалую дочь, после чего совершил самоубийство. Как сообщает КП, о случившемся 26 декабря сообщила в полицию выжившая супруга убийцы.

Согласно ее показаниям, причиной ссоры стало признание ее супружеской измены. После размолвки муж забрал детей и уехал в неизвестном направлении.

Телефон мужчина не отвечал, однако он присылал голосовые сообщения в семейный чат. Так он и сообщил, что дочь уже мертва, а скоро умрет и сын.

Полиция обнаружила в Давлекановском районе автомобиль мужчины, в котором находились три тела — его самого и двух детей. По предварительным данным экспертизы, причиной смерти детей стало отравление выхлопными газами.

Напомним, ранее аналогичное преступление произошло в американском Мейфилде (штат Кентукки). Там отец семейства, узнав о неверности жены, застрелил супругу, двоих детей, а потом еще и застрелился сам.



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