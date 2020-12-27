28.17 / 28.34 34.14 / 34.41
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

"Дочь мертва, а скоро умрет и сын": из-за измены жены мужчина убил собственных детей и затем покончил с собой

15:07 27 декабря 2020
«Дочь мертва, а скоро умрет и сын»: из-за измены жены мужчина убил собственных детей и затем покончил с собой

В российском городе Уфа произошла страшная семейная трагедия: после ссоры с женой мужчина убил 6-летнего сына и годовалую дочь, после чего совершил самоубийство. Как сообщает КП, о случившемся 26 декабря сообщила в полицию выжившая супруга убийцы.

Согласно ее показаниям, причиной ссоры стало признание ее супружеской измены. После размолвки муж забрал детей и уехал в неизвестном направлении.

Телефон мужчина не отвечал, однако он присылал голосовые сообщения в семейный чат. Так он и сообщил, что дочь уже мертва, а скоро умрет и сын.

Полиция обнаружила в Давлекановском районе автомобиль мужчины, в котором находились три тела — его самого и двух детей. По предварительным данным экспертизы, причиной смерти детей стало отравление выхлопными газами.

Напомним, ранее аналогичное преступление произошло в американском Мейфилде (штат Кентукки). Там отец семейства, узнав о неверности жены, застрелил супругу, двоих детей, а потом еще и застрелился сам.

101

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Геннадий Кернес

В очереди — жена и трое детей: стало известно, кому мэр Харькова оставил свое состояние

Лиза Арзамасова и Илья Авербух

"Вышла замуж по залету": психолог назвал причину скороспешной свадьбы Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха

Евгений Кошевой

"Принял за Олю": Евгений Кошевой "по ошибке" шлепнул по попе французскую певицу

Ротару с Осадчей

"Неблагодарный" Киев: украинцы набросились с упреками на Софию Ротару после записи концерта "Квартала 95"

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер