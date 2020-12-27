В мозге образовался тромб: маленький мальчик перенес инсульт из-за коронавируса

В последние месяцы мутировавший коронавирус принимает самые необычные формы у пациентов. Так, в США заболевание стало причиной инсульта у трехлетнего мальчика, пишет The Mirror.

Родители Кольта Пэрриса из штата Миссури заметили, что речь их сына стала запутанной, а правую руку он практически перестал использовать. Они отвезли ребёнка в больницу, где мальчик сдал тест на коронавирус, показавший отрицательный результат. Однако в его крови были обнаружены антитела.

Дальнейшее исследование показало наличие тромба в мозге ребёнка, который образовался из-за недостатка кислорода.

Оперировавший мальчика врач заявил, что инсульт практически наверняка был связан с перенесённой Кольтом коронавирусной инфекцией. Он отметил, что пациенты с COVID-19 имеют склонность к образованию тромбов.

Медики удалили сгусток крови из мозга ребёнка. Вскоре он должен пойти на поправку. Специалисты также предупредили родителей, что у детей с коронавирусом могут возникнуть проблемы с нервной системой. Необходимо обращать внимание на появившиеся проблемы с речью или ходьбой и не списывать их на лихорадку.

Как писали «ФАКТЫ», ранее экс-футболисту «Интера» и сборной Италии Мауро Беллуджи ампутировали обе ноги из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Известная украинская инфекционистка Ольга Голубовская отметила новую тенденцию в распространении коронавируса — в последнее время фиксируется все больше тяжелых больных среди молодежи.

Фото: The Mirror

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