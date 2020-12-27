"Человек без лица" женился на женщине без ноги и нашел свою любовь

В Индии в городе Джамму (штат Джамму и Кашмир) мужчина по имени Латиф Хатана прекрасно знает, что многие впервые увидевшие его люди испытывают нешуточный испуг, пишет Truly.

Причиной очень необычного вида мужчины стал нейрофироматоз — редкая болезнь, которая вызывает чрезмерный рост кожного покрова, покрывающийся складками. Еще одним осложнением болезни является то, что обширные складки на лице Латифа и не только придают ему пугающую внешность, но и сильно ослабляют его зрение.

Не удивительно, что долгие годы мужчина страдал от насмешек и других проявлений людской жестокости, но однажды ему посчастливилось встретить Салиму — женщину, родившуюся без ноги.

Познакомившись, эти двое людей, на которых многие смотрели косо, прекрасно поняли и полюбили друг друга. Теперь мужчина, которого называют человеком без лица, и его жена растят двоих детей — правда, счастье папы и мамы омрачают опасения, что у дочерей могут проявиться признаки отцовской болезни, но пока этого не произошло.

Как писали «ФАКТЫ», еще одной редкой генетической болезнью страдает житель польского города Олесница Томаш Надольский. В свои 25 лет он выглядит 12-летним ребенком. Причиной тому является редкое генетическое заболевание — болезнь Фабри, которая начала проявляться у Надольского, когда ему было семь лет.

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