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Мир

Не подозревала, что беременна: женщина принимала ребенка за "камень в почках", пока не родила

22:10 26 декабря 2020
ребенок

Американке из города Трентон (штат Огайо) в нынешнем году пришлось поверить в рождественские чудеса. Как сообщает WLWT, 25-летняя Кейтлин Перкинс, у которой два года назад диагностировали бесплодие, родила дочку. Примечательно, что молодая женщина ни на минуту не усомнилась в своей неспособности зачать, а потому и до последнего не верила в беременность. Все изменения в организме Кейтлин списывала на камень в почках, а потому не подозревала о том, что станет матерью, вплоть до самых родов.

Когда Кейтлин почувствовала острую боль в животе, она подумала, что это, возможно, выходит камень из почки. Женщину экстренно госпитализировали, обследовали на УЗИ и тут же увезли в операционную для кесарева сечения. На тот момент срок беременности составлял почти 38 недель.

Девочка появилась на свет с нормальным весом (3,0 кг). Врачи настояли, чтобы новорожденная на несколько дней задержалась в клинике, поскольку у ребенка наблюдалось слишком высокое кровяное давление и была рекомендована искусственная вентиляция легких. Сейчас состояние матери и новорожденной не вызывает опасений у медиков.

Напомним, похожий случай месяц назад произошел в британском городе Ньюпорт. 18-летняя Дайон Сиборн думала, что потянула мышцы спины на работе, а этот симптом оказался началом схваток.

Фото wlwt5/Facebook

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